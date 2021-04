Les raisons de l’enlèvement de Soumaila Cissé pendant la campagne législative de 2020 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les raisons de l’enlèvement de Soumaila Cissé pendant la campagne législative de 2020 Publié le mercredi 14 avril 2021 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par Momo

Lancement de la campagne du Candidat Soumaila Cisse

Tweet

il faut retenir ces propos du président de l'Union pour la République et la démocratie URD . Les piques de Soumaila Cissé au président Ibrahim Boubacar Keita en 2014 'je trouve étonnant le président ait nommé au poste de chef d'état major particulier un officier connu pour avoir fait partie de la junte sous prétexte de la réconciliation on absout des gens qui se sont compromis avec des djihadistes ils ont fait l'objet de mandats d'arrêts internationale que le gouvernement a levé et ensuite. Il se sont retrouvés à l'assemblée nationale sous les couleurs du parti au pouvoir . On ne leur demande aucun compte c'est l'impunité totale'



C'est vraiment une remarque pertinente de l'honorable Soumaila Cissé. Mais que le député Cissé ne savait pas . IBK avait rencontré pendant la campagne de la présidence le chef spirituel des groupes armés rebelles Intallah à Kidal avant la tenue de la présidentielle, en juillet 2013 . c'est la raison de l'enlèvement de Soumi champion pendant la campagne des élections législatives le 25 mars 2020, a Niafunke



L inter de Bamako