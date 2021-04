Effet transition Dioncounda sur le CNSP: Nominations en cascade des officiers dans les ambassades - abamako.com

News Politique Article Politique Effet transition Dioncounda sur le CNSP: Nominations en cascade des officiers dans les ambassades Publié le mercredi 14 avril 2021 | L’Inter de Bamako

Les putchistes du 18 août 2020 ont pour conseiller leur père démocrate prédateur En 2013 , le Pr Dioncounda Traoré nommé par la communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO) président par intérim de la transition, avait nommé en cascade des officiers dans les ambassades. Tenez vous bien leur progéniture qui se sont accaparées de tous les pouvoirs sont sur leur trace. Le conseil des ministres du 15 janvier 2013 sous la présidence du professeur Dioncounda Traoré, président par intérim de la transition, a pris d'importantes mesures et procédé à des nominations. Surprise, c'est la première fois que l'ORTM ne rend pas compte du communiqué du conseil des ministres, qu'on ne donne pas lecture des nominations. Elles ont concerné une dizaine de ministères, mais celui qui attiré plus l'attention des maliens ce sont les nominations au titre du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale. Non pas pour le rôle que doit jouer ce département vitrine du Mali à l'extérieur dans la gestion de la crise malienne à l'extérieur et dans la gestion de la crise politico sécuritaire, mais la nomination des officiers dans les ambassades et consulats du Mali. Le conseil des ministres du comité national pour le salut du peuple (CNSP) du mercredi 31 mars a procédé à des nominations d'officiers dans les ambassades. Comme le dit le sage tel père tel fils.



L inter de Bamako