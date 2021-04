Paix et stabilité au Mali : Clément Dembélé bientôt à la tête d’une caravane qui sillonnera 9630 villages - abamako.com

Paix et stabilité au Mali : Clément Dembélé bientôt à la tête d'une caravane qui sillonnera 9630 villages Publié le mercredi 14 avril 2021 | Le Républicain

En marge de la rencontre d’échange organisée à San par la Plateforme contre la corruption et le chômage (PCC), dans le cadre de l’exécution de son projet «éducation et formation citoyenne pour une gouvernance et une auto-gouvernance démocratique en République du Mali à partir de l’année prochaine», Pr Clément Dembélé, président de la PCC, a annoncé à l’assistance et aux médias, la nouvelle mission qui l’attend pour le Mali : la caravane pour la paix et la stabilité au Mali. Selon lui, elle débutera dans les prochaines semaines et concernera tout le Mali. Pour réussir sa mission, il demande le soutien, l’accompagnement et l’implication de tous les Maliens et de toutes les Maliennes pour ramener la paix, la cohésion, la stabilité, l’entente entre les différentes communautés, les ethnies, villes, les différents villages, cercles, hameaux de culture, etc.

« Bientôt, je vais faire la caravane pour la paix et la réconciliation au Mali. C’est ce qui explique que je suis un peu calme ces derniers temps. Puisque je dois prôner maintenant la paix et la stabilité au Mali. Donc je suis de moins en moins en virulent dans ce que je dis, dans ce que je fais. Certains n’ont pas compris, mais j’essaie d’être un peu plus sage aujourd’hui dans ce pays qui a besoin de sagesse. Et je dois mobiliser 4000 volontaires pour cette caravane en 64 jours pour faire 9630 villages au Mali. Je dois séjourner dans 164 localités et, je dois rentrer dans Kidal au mois de septembre pour y passer une semaine avec vous les journalistes. Vous n’avez pas peur. Il n’y a pas de problème à Kidal, ils vont nous accueillir. Ce sont nos frères. Nous allons retourner. On doit mobiliser au stade du 26 Mars, 100 000 Maliens pour accueillir toutes les régions pour venir parler de la paix et de la stabilité au Mali. La nouvelle charte du nouveau Mali, c’est une charte qui sera basée sur les valeurs morales du Mali, et une partie sur les projets de société. Le Mali nouveau va se construire avec la nouvelle charte basée sur la citoyenneté. Nous allons créer dans les 9630 villages les structures qui seront composées de CAD (commissions d’Appui et de Développement), et des commissions paix et réconciliation. Je dois voyager donc dans 9630 villages. C’est un long périple. Et je dois faire presque 12 000 Km à l’intérieur du pays pour prôner la paix et la stabilité au Mali. J’ai donc besoin de tout le monde, y compris vous les journalistes, pour me suivre pour le Mali»



Hadama B. Fofana