Présidentielle 2022: L'ADEMA-PASJ veut-elle se sacrifier au profit de Seydou Mamadou Coulibaly? Publié le mercredi 14 avril 2021

L’élection présidentielle affiche déjà ses couleurs. Les partis politiques et les candidats indépendants sont déjà en précampagne. Le parti ADEMA-PASJ, le plus grand du pays, est pour le moment très discret. Des sources indiquent un rapprochement très complice entre l’opérateur économique Seydou Mamadou Coulibaly et la ruche. Des indiscrétions signalent qu’il serait le probable candidat de l’ADEMA à la future présidentielle.



La scène politique malienne est très mouvementée ces derniers temps. La raison est que nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2022. Les partis politiques et les candidats, en tout cas les plus ambitieux, sont déjà en précampagne.



La surprise de cette prochaine présidentielle pourrait être l’opérateur économique Seydou Mamadou Coulibaly Président du mouvement Benkan. M. Coulibaly, ce milliardaire venu de Markala est en effet fortement soupçonné d’être le candidat de plusieurs leaders religieux du Mali. Une autre source digne de foi rencontrée ce dimanche 11 avril à Bamako, nous a indiqué que le parti ADEMA-PASJ prévoit de soutenir M. Seydou Mamadou Coulibaly lors de la prochaine présidentielle. « Ils vont faire comme en 2018. Créer la polémique pour diviser au sein du parti. Ainsi une grande partie de l’ADEMA officiel sera du coté de Seydou M. Coulibaly, et l’autre clan mécontent, va se présenter en indépendant » nous affirme notre source. Une somme (…)

