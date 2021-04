Insécurité chronique à Bamako : Le président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Brahim Ould Sidatti, tué par balle - abamako.com

News Société Article Société Insécurité chronique à Bamako : Le président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Brahim Ould Sidatti, tué par balle Publié le mercredi 14 avril 2021 | Le Républicain

Sidi Brahim Ould Sidatt, chef de la délégation de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)

Le président en exercice de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Brahim Ould Sidatti, a été fusillé, hier, mardi 13 avril 2021, dans la matinée, à Bamako, par des individus armés non encore identifiés. Il succombera quelques minutes plus tard à la suite de ses blessures dans un hôpital à Bamako. « Nous venons de perdre notre Président Sidi Brahim Ould Sidatti assassiné ce matin à Bamako », indique le porte-parole de la CMA, Almou Ag Mohamed. Tout en condamnant cet assassinat, le gouvernement malien précise qu’une enquête sera diligentée pour faire la lumière sur les circonstances ainsi que sur les auteurs de cet acte qui seront identifiés, arrêtés et traduits en justice, conformément aux lois en vigueur.

À Dieu nous appartenons, à Dieu nous retournons. Dors en paix camarade Sidy Brahim Ould Sidatti», écrit Ibrahima Diawara. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Attaher, membre d’un des mouvements signataires de l’accord, a également déploré l’assassinat de Sidi Brahim Ould Sidatt à Bamako. « Le premier responsable de la sûreté et de la sécurité de M. Ould Sidatti était le gouvernement malien, ils sont donc appelés à découvrir la vérité sur ce crime devant tout le monde, ainsi que les membres des partenaires internationaux de médiation et de processus de paix, dont l’ONU », a déclaré Bilal Ag Chérif, membre d’un des Mouvements signataires de l’accord.



A signaler que Sidi Brahim Ould Sidatti était un des acteurs clés dans le processus de paix au Mali. C’est lui qui avait signé le 20 juin 2015 au centre international de conférence de Bamako (CICB), l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger au nom de la CMA. On se rappelle que les deux dernières sessions du comité de suivi de l’accord (CSA) se sont tenues respectivement à Kidal en février 2021 et à Kayes en mars 2021. Et la relecture dudit accord est un sujet qui revient fréquemment lors des débats. Cet assassinat de Sidatti fait suite à la mort brutale de Mahamadou Djeri Maïga en octobre 2018. Ce dernier était aussi l’une des figures des mouvements signataires de l’accord de paix.



Aguibou Sogodogo

