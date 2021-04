Ciments et matériaux du Mali( CMM) : Des Ciwara remis aux partenaires et clients de la société - abamako.com

Ciments et matériaux du Mali( CMM) : Des Ciwara remis aux partenaires et clients de la société Publié le mercredi 14 avril 2021 | Le Républicain

Le samedi 10 avril dernier, à Bamako, la société Ciments et matériaux du Mali (CMM) a lancé la première édition du prix «Ciment Ciwara». C’était en présence du directeur général de la société, El-hadji Mamadou Seck, de son directeur commercial, Mohamed Diallo, et de nombreux partenaires et clients de la société.

Dans ses mots, le directeur général, El-hadji Mamadou Seck, a remercié les partenaires et les clients du CMM pour leur combat dans l’atteinte des performances enregistrées par la société l’année dernière. « Notre objectif est d’ancrer davantage notre présence sur le marché du ciment à Bamako, mais aussi dans les régions, grâce à un produit disponible, fabriqué au Mali, d’une qualité équivalente aux meilleurs ciments importés. J’adresse de tout mon cœur mes vifs remerciements à l’ensemble des partenaires et clients de CMM pour leur engagement et leur confiance. Grâce à vous, le rêve de l’autosuffisance en ciment de qualité au Mali est réalisable », a déclaré le directeur général de la société.



Les clients et les partenaires, lors des témoignages, ont témoigné leur satisfaction vis à vis de la société. Pour Kassim Mamary Coulibaly, le maire de la Commune rurale de Diago, la société Ciments et matériaux du Mali contribue fortement à la réduction du chômage et elle a, de son avis, posé plusieurs actes de solidarité dans la commune, notamment la distribution de vivres, de kits sanitaires, de masques et de gel hydro-alcoolique dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Lors de la cérémonie, des trophées Ciwara, accompagnés de diplômes de reconnaissance, ont été remis aux meilleurs clients par les responsables de la société. Et au cours d’une tombola, deux clients ont remporté des motos Djakarta aux couleurs de la société Ciments et matériaux du Mali.



