Administration territoriale : Vers une réorganisation à 111 cercles Publié le mercredi 14 avril 2021

Le Ministre de l`Administration Territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye MAIGA a rencontré à son cabinet, les partis politiques pour des discussions au sujet de l`organisation des élections à venir.

Pour renforcer le maillage territorial en vue de rapprocher l’État du citoyen et promouvoir le développement selon le ministre de l’administration territoriale, son département a élaboré un projet de réorganisation territoriale. L’information a été donnée hier mardi à l’occasion d’un entretien que le ministre colonel Abdoulaye Maiga a eu avec les acteurs de la classe politique.



Selon la présentation faite du projet au cours de cette rencontre qui a eu pour cadre les locaux du ministère, il est prévu la création de 111 cercles et 372 arrondissements. Le nombre des Communes ne sera pas impacté. « S’il plait à Dieu avant la fin de ce mois, nous allons procéder à des restitutions régionales et l’étape suivante sera de préparer l’avant-projet de texte dans le cadre de cette réorganisation territoriale », a assuré le ministre.



Le ministre Maïga a saisi l’opportunité pour demander aux responsables des partis politiques de s’impliquer «personnellement» pour que ce processus ne soit pas une nouvelle source de tension pour notre pays. Par ailleurs, le ministre Maïga assurera de sa volonté d’organiser des élections démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées à l’issue de la Transition.



André SEGBEDJI