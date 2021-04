Assassinat de Sidi Brahim Ould Sidatt, président de la CMA survenu à Bamako hier: un groupe d’individus avait promis de le tuer, le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête - abamako.com

Assassinat de Sidi Brahim Ould Sidatt, président de la CMA survenu à Bamako hier: un groupe d'individus avait promis de le tuer, le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête Publié le mercredi 14 avril 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Sidi Brahim Ould Sidatt, chef de la délégation de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA)

La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et le Comité de Suivi de l’Accord (CSA) ont connu une rude journée hier mardi 13 avril 2021 suite à l’assassinat de M. Sidi Ibrahim Ould Sidatty. C’est devant son domicile que deux individus armés ont ouvert le feu sur lui avant de prendre la fuite. Le président en exercice de la CMA et chef de la délégation de cette dernière au sein du CSA était dans le viseur d’un groupe d’individus qui annonçait sa mort prochaine. Le Gouvernement et le patron de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) ont regretté la mort du cadre de la CMA.





C’est dans le quartier résidentiel dénommé Kidalbougou que le désormais ex patron de la CMA a été assassiné par des individus armés. La seule identification connue des auteurs du crime est qu’ils étaient à moto. Mortellement atteint par les balles, Ould Sidatty a été urgemment transporté au Golden life Hospital de Baladalabogou où il succomba quelques heures plus tard. À l’annonce de sa mort, les interrogations pleuvaient afin de connaître les auteurs et le mobile du crime.



De l’évidence, le défunt Ould Sidatty n’était pas apprécié de tous les Maliens car certains le voyait en ennemi mais le fait d’aller jusqu’à commettre le forfait le plus ultime ne peut être que l’œuvre de quelqu’un qui lui en veut énormément. C’est ainsi qu’un groupe d’individus qui se réclament de la Communauté des Brabichs de Taoudenni avaient promis de le tuer.



‘‘Nous, dignes fils des Brabichs de la Région de Taoudéni, ne trahirons jamais le sang de nos Martyrs, …Les malfrats qui vivent du sang des martyrs des Brabichs à Bamako en s’imposant comme personnes inconsommables dans la région de Taoudéni, grâce à leur réseau dans l’État malien… ne continueront plus de prendre en otage la région de Taoudéni.



Nous prenons l’engagement devant ALLAH Soubhanahou Wa Taallah, les veuves et les orphelins Brabichs, que les traitres qui ont bloqué, par les magouilles et l’argent acquis malhonnêtement sur le dos de nos combattants, la mise en place des autorités intérimaires dans trois (03) Communes: (…)



MAHAMANE TOURE



Source: nouvel horizon Mali

