Tarifs des péages, un accord trouvé entre Gouvernement et les transporteurs, le passage maintenu à 250F CFA pour les véhicules particuliers et 300 F CFA pour les gros porteurs

La synergie des syndicats des transporteurs a eu, ce mercredi 14 avril 2021, une rencontre avec les médias pour faire un compte rendu de l'étape des négociations avec le gouvernement à la gare routière de Djicoroni para, au sujet des tarifs sur le péage.



Ces négociations ont porté sur les doléances en date du 03 mars 2021 déposées par la synergie. Groupe de syndicats constituée du Groupement des syndicats des transporteurs et conducteurs routiers du Mali (GSTCRM), du Collectif national des Acteurs des Marchés du Mali (CNAM MALI), de l'Association libre des consommateurs maliens (ALCOM), de l'Association nationale des transformateurs de bétail viande (ANATRABEVIM).



Sous la présidence du ministre du Travail et de la Fonction publique, avec la participation de 7 autres ministres, ces négociations se sont tenues du 23 au 25 mars 2021 et du 06 au 13 avril 2021 jusqu'à l'épuisement des doléances.



A l'issue des échanges, entre le gouvernement et la synergie des syndicats des transporteurs, il a été convenu l'annulation du nouveau système de péage, le maintien du principe de péage par passage et l'annulation du pesage des camions bennes chargés de sable, de graviers, de banco et de marchandises locales sur le pont bascule. Les catégories des véhicules particuliers doivent payer un tarif de 250F CFA par l'essieu et les gros porteurs 300 F CFA par l'essieu. L'accord entre le gouvernement et la synergie des syndicats des transporteurs prévoit aussi l'application immédiate du PTCA et la validité des permis de conduire fixée à 5 ans pour les bénéficiaires de 18 ans à 55 ans, et 3 ans pour les bénéficiaires de plus de 55 ans



M.S