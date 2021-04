Délestage au Mali : A qui la faute ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Délestage au Mali : A qui la faute ? Publié le mercredi 14 avril 2021 | malizine

© Autre presse par DR

EDM-SA

Tweet

Au Mali, le délestage électrique est un phénomène qui revient à chaque période de canicule au Mali et dans d’autres pays de la sous-région. Tout sauf un fait nouveau, l’incompréhension de certains usagers, doublée des incidents occasionnés par la chaleur comme cet incident survenu dans la nui du 12 au 13 avril dernier sur la liaison Côte d’Ivoire par Sikasso.



Si en Côte d’Ivoire le réseau demeure toujours perturbé par des incidents non encore résolus, du côté du Mali, il a provoqué une forte baisse de tension, réduisant l’approvisionnement du Mali de 70 à 30 MW. Une situation que les autorités maliennes ont prise au sérieux en tentant de mobiliser des relais au niveau local et à la résolution des incidents pour une reprise normale.



Or malgré les messages d’explication et d’excuses soigneusement lancées par l’Energie du Mali, l’impatience des consommateurs lassés par les coupures grandit. Mobilisés et plus que déterminés, le ministre de l’Energie du Mali et le DG de l’Energie du Mali sont depuis quelques jours sur tous les fronts.











À peine installés, le ministre de l’énergie et le DG de l’EDM, font malheureusement les frais d’une situation quasi répétitive qui est loin d’être de leur faute. Eux qui, visiblement mettent le paquet depuis leur arrivée à la tête de ce secteur en prenant des mesures idoines pour le bon fonctionnement du service énergétique du Mali.



Le problème n’état pas un fait nouveau, la transition en cours au Mali est une occasion que les actuelles autorités ont mise à profit pour circonscrire au mal qui revient à chaque année.



Le droit à l’électricité étant ce qu’il est, le citoyen lambda dans l’exercice de ses droits a aussi le devoir d’indulgence à l’égard de ceux qui n’ont le souci que de résoudre les problèmes. Raison même du choix porté sur eux, censés redresser un service délaissé depuis trente ans.



Amadou Abdoulaye Kane