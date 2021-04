Pour la France, la bavure de Bounti se résume à une «bataille informationnelle» - abamako.com

News Politique Article Politique Pour la France, la bavure de Bounti se résume à une «bataille informationnelle» Publié le mercredi 14 avril 2021 | MEDIAPART

Audience accordée à la ministre française des armées au palais de Koulouba.

Bamako, le 1er avril 2021. En visite au Mali à la suite d`un rapport de l`ONU imputant une bavure à la force Barkhane dans les frappes survenues à Bounty en janvier, la ministre française des armées, Florence Parly a été reçue par le président Bah N`Daw au palais de Koulouba. Elle a fait un point de presse à sa sortie d`audience. Tweet

Mise en cause dans un rapport des Nations unies, la France se dit victime d’une « guerre informationnelle ». Paris affirme que ses forces ont bombardé des djihadistes, et non des civils réunis pour un mariage, le 3 janvier au Mali.



La bavure de Bounti réduite à « une bataille informationnelle »… Sans surprise, dans un rapport consacré à l’opération Barkhane, qui a été rendu public ce mercredi et qui soutient notamment que « la France ne s’enlise pas au Sahel », que son bilan y est « incontestablement positif » (deux affirmations contestées par de nombreux observateurs) et que son armée doit donc y rester, les députées Sereine Mauborgne (LREM) et Nathalie Serre (Les Républicains) reprennent, au sujet de cette affaire, quasiment mot pour mot les arguments du gouvernement.