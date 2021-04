Présidence du Parlement panafricain : La candidate l’honorable Chato bénéficie du soutien des députés de l’Afrique de l’ouest - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidence du Parlement panafricain : La candidate l’honorable Chato bénéficie du soutien des députés de l’Afrique de l’ouest Publié le jeudi 15 avril 2021 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par mouhamar

Cérémonie d`ouverture de la première édition du Festi` Bazin

Bamako, le 04 Septembre 2014 au Palais des sports. Madame le ministre de la culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo a présidé ce jeudi, la cérémonie d` ouverture de la première édition du festival de Bazin (FESTI`BAZIN) qui se tient du 04 au 06 Septembre 2014.Photo: Haidara Aissata CISSE dit Chato, député du parlement malien. Tweet

La salle de conférence de l’hôtel” Salam” de Bamako a abrité le dimanche dernier la cérémonie de déclaration de candidature au poste du président du parlement africain.Les députés de Caucus(députés d’Afrique de l’ouest)se sont retrouvés à Bamako les 10 et 11 Avril. Ce groupe de parlementaires d’Afrique de l’ouest est piloté par le honorable Docteur Sanchez Hélio De Jésus, Pina, président du Caucus.Il s’agit des députés du Cap-vert, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Togo, Sierra-Leone, Gambie, Sénégal et du Mali.

Pour le président Caucus,Dr Sanchez,le regroupement des députés d’Afrique de l’ouest a été bien représenté au sein des instances du Parlement panafricain.Ils ont passé en revue les activités des dernières activités. Dr Sanchez note néanmoins quelques difficultés que l’organisation parlementaire ouest-africaine traverse. A cet effet, il a révélé qu’il n’y a pas eu assez de réunions tenues par le Caucus à cause de la Covid-19.



La réunion de Bamako avait un sens particulier pour le Mali car les députés de l’Afrique de l’ouest ont tous àl’unanimité opté pour soutenir l’honorable Haïdara Aïssata Cissé, membre du Conseil national de transition ( CNT) au poste de la présidence du Parlement africain.



Notre compatriote Aïssata Cissé, avec son expérience, va briguer le poste du président du Parlement panafricain dont la session élective se tiendra du 14 au 28 mai prochaine en Afrique du Sud.



L’honorable Chato a bénéficié du soutien des homologues députés d’Afrique de l’ouest.Elle a une grande chance également du fait que le président sortant n’étant pas candidat adecide de la soutenir.



Prenant la parole, l’honorable Chato a remercié les autorités de transition qui n’ont aménagé aucun effort pour l’accompagner.



Elle a adressé également ses vifs remerciements au peuple malien et sollicité sa bénédiction pour l’atteinte de l’objectif recherché, c’est à dire son élection au soir du 28 mai prochain.



Plusieurs interventions ont été faites par les députés de l’Afrique de l’ouest, à commencer par l’honorable Aboubacar Sidiki Koné de la Côte d’ivoire qui a lu l’appel de Bamako dans laquelle, ils font bloc dernière la candidature de l’honorable Aïssata Cissé.



Le président du Caucus, DR Sanchez a remercié les autorités maliennes et les parlementaires maliens pour l’hospitalité dont Ils ont fait l’objet durant leur séjour. Plusieurs motions de remerciements ont été adressées au président de la transition, Bah N’Daw, au président du CNT, Malick Diaw et au président du Causus, Dr Sanchez.



Cette cérémonie de déclaration de candidature de l’honorable Aïssata Cissé était placée sous la présidence du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Zeiny Moulaye. Elle a été accompagnée par la bonne musique du grand guitariste international, Baba Sala.Un cocktail a mis fin à la cérémonie.







Seydou Diamoutené