Coopération transfrontalière :des plans d’actions opérationnels proposés à Banfora par les autorités administratives frontalières du Burkina Faso et de la Côte d`Ivoire.

Echanges entre les autorités ivoiriennes et burkinabés dans le cadre de la Coopération transfrontalière

Les autorités administratives frontalières de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont à l’issu de la rencontre frontalière qui les a réuni durant deux jours du 07 au 09 avril 2021 à la salle polyvalente Sainte Thérèse de la ville de Banfora ont proposés des plans d’actions opérationnels qui ont sanctionnés les résultats des travaux des commissions qui ont été restitués en plénière et des échanges



Dont les recommandations suivantes :



A l’endroit des autorités administratives frontalières :

- associer les commissions nationales des frontières des deux pays aux différentes initiatives entreprises par toutes structures étatiques et partenaires en lien avec les zones frontalières ;

- poursuivre les patrouilles conjointes de sécurisation de la bande frontalière ;

- harmoniser les dispositions de contrôle et de surveillance sanitaire dans les zones frontalières ;

- renforcer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité

- mettre en place des comités de veille et de sensibilisation dans les villages frontaliers ;

- créer un cadre juridique formel de concertation entre les forces de défense et sécurité frontalières des deux Etats.



A l’endroit des deux Etats :

- mettre en place des postes mixtes et intégrés de contrôle et de sécurité ;

- poursuivre et intensifier des opérations militaires à l’image de l’opération « Comoé » ;

- organiser une rencontre entre les autorités administratives et les responsables des forces de défense et sécurité frontalières relative aux problématique du racket et de la libre circulation des biens et des personnes

- associer les autorités administratives frontalières des deux pays à la conférence au sommet du Traité d’Amitié et de Coopération (TAC).



Les deux chefs des délégations se sont félicités à la clôture des travaux de l’esprit de fraternité et de collaboration qui a prévalu tout au long de ces assises. que cette rencontre ait permis aux autorités administratives frontalières des deux pays d’échanger autour de leurs préoccupations et d’élaborer des plans d’actions opérationnels. Enfin, ils les ont invitées à poursuivre les efforts pour la sécurité et l’amélioration des conditions de vie des populations vivant à leur frontière commune.



Créée par décret n 2017-462 du 12 juillet 2017, la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’ivoire (CNFCI) a pour mission d’assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politique et stratégie nationales. Présidée par monsieur le premier ministre et regroupant 26 membres, elle est chargée notamment :

de faire des suggestions ou propositions au gouvernement en matière de délimitation, de matérialisation et de gestion des frontières , de veiller à la mise en œuvre effective des politique et stratégie nationales des frontières par le secrétariat exécutif et également de veiller à la prévention et au règlement des litiges frontaliers pouvant surgir entre la CI et les pays limitrophes .



Conformément aux termes dudit décret, et dans le cadre de l’opérationnalisation de la CNFCI, le Conseil des ministres a procédé le 29 janvier 2020 à la nomination de monsieur KONATE Diakalidia en qualité de Secrétaire Exécutif de cette commission.



Aly OUATTARA