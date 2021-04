Elections générales au Mali: Le gouvernement fixe les dates des futures échéances - abamako.com

Elections générales au Mali: Le gouvernement fixe les dates des futures échéances Publié le jeudi 15 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Le Ministre de l`administration Territoriale anime une conférence de presse sur le fichier électoral

Au cours un point co-animé ce jeudi 15 Avril 2021, par Mohamed Salia Touré, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, porte parole du gouvernement et le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel, Abdoulaye Maïga, le gouvernement a informé l’opinion nationale et internationale des dates des élections générales au Mali. Le point de presse avait seulement pour ordre du jour, la diffusion du chronogramme des élections Générales. des élections générales.



L’organisations des élections générales occupe une place importante dans le Plan d’Action du Gouvernement de la transition avec deux priorités, la première priorité c’est l’élaboration d’un chronogramme pour les futures échéances électorales et la seconde priorité porte sur l’organisation des opérations référendaire et les élections générales. Selon le ministre Mohamed Salia TOURE, le gouvernement y travaille d’arrache pied sans cesse parce que la période de transition est de 18 mois et le gouvernement en est conscient.



Pour le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Lieutenant-Colonel, Abdoulaye Maïga, "les élections vont se tenir à la date indiquée. les grandes lignes du chronogramme des élections générales de 2022, Le président de la transition SEM Bah N’DAW considère à juste titre les élections comme étant l’essence de la transition et en application du plan d’action du gouvernement dont l’axe 6 porte l’organisation des élections. Nous partageons avec vous les grandes lignes de ce chronogramme.



La charte de la transition qui a été adoptée lors des journées de concertation nationale assigne à la transition l’organisation des élections générales. Dans ce cadre, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation présente le chronogramme du référendum et des élections à travers ce point presse conformément au décret no 2020-0095/PT RM du 16 Octobre 2020 fixant les attribution spécifiques des membres du gouvernement après consultations des structures concernées et son adoption en conseil des ministres, présidé par Bah N’DAW, le gouvernement.



Ainsi, le dimanche 31 Octobre 2021, aura lieu le scrutin référendaire. Cette date tient compte du temps nécessaire (5 mois ) à compter du mois d’Avril 2021 pour mener des consultations, élaborer le projet de constitution l’adopter par le conseil national de transition et enfin son adoption par référendum. Ce délai permettra de recueillir et de prendre en compte les aspirations profondes du peuple malien dans toutes ses composantes.



Le dimanche, 26 Septembre 2021, il est prévu les élections des conseillers des collectivités territoriales à savoir: les collectivités communales, les collectivités cercles, les collectivités régionales et le district de Bamako. Le mandat des conseils communaux renouvelés en Décembre 2016, arrive en terme en novembre 2021, celui des conseillers des cercles et conseillers régionaux renouvelés pour une première fois en 2009, est arrivé à terme en 2013 et qui a fait l’objet de deux prorogations dont la deuxième date de 2015.



Le dimanche 27 Février 2022, il est prévu l’élection du président de la République et des députés à l’Assemblée Nationale. Le second tour, le cas échéant, sont prévus respectivement le dimanche 13 mars 2022, et le dimanche 20 mars 2022. Ces dates proposées s’inscrivent dans le cadre strict du respect de la durée de la transition qui est 18 mois en outre la tenue des scrutins concomitants permettra de réduire le coût des élections et éviter de convoquer les électeurs de façon répétitive qui est la cause de la baisse du taux de participation.



Fsanogo