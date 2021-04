Processus d’intégration des ex-combattants : la MINUSMA réhabilite un camp de transit de 250 places à Kati - abamako.com

Processus d'intégration des ex-combattants : la MINUSMA réhabilite un camp de transit de 250 places à Kati Publié le jeudi 15 avril 2021 | MINUSMA

Remise officielle du camp de transit de Kati au Ministère de la Défense et des anciens Combattants.

Le 12 avril dernier, la MINUSMA a procédé à la remise officielle du camp de transit de Kati au Ministère de la Défense et des anciens Combattants. Tweet

Le 12 avril dernier, la MINUSMA a procédé à la remise officielle du camp de transit de Kati au Ministère de la Défense et des anciens Combattants. La cérémonie était placée sous la présidence de Samba TALL, Directeur de la Section Réforme du Secteur de la Sécurité-Désarmement, Démobilisation, Réinsertion/Réintégration (RSS-DDR), qui représentait le Chef de la MINUSMA, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, Mahamat Saleh ANNADIF.



Pour donner suite à une requête du Ministère de la Défense et des anciens Combattants, datée de septembre 2020, la MINUSMA à travers sa section RSS-DDR, a financé les travaux de rénovation et d'extension de ces bâtiments dénommés ‘’Camp de Transit’’. La Mission onusienne a également fourni du mobilier, notamment des lits et des armoires métalliques.



Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appui de la MINUSMA au processus de Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) et de Renforcement des capacités des structures de défense, en soutien au processus d’intégration des ex-combattants. Ceci, afin d’offrir de bonnes conditions de prise en charge des nouvelles unités formées, avant leur redéploiement.



Ces bâtiments composés de trois blocs, dont deux en R+1 (avec un étage), ont la particularité de prendre en compte la question spécifique du genre, avec des dortoirs dédiés uniquement aux personnels militaires féminins. Leur configuration permet également de respecter les principes de hiérarchie et de discipline chers à toute armée. Ainsi, officier, sous-officiers et militaires du rang, sont dans des quartiers séparés.



Une contribution significative au renforcement des infrastructures de l’armée de terre



Le camp rénové, d'une capacité d'hébergement de 250 militaires, toutes catégories confondues, contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail des FAMa. Il est composé de 14 chambres climatisées et équipées de deux lits en bois, armoires et tables basses pour 28 officiers ; de 20 chambres de quatre places ventilées avec toilettes, équipées d'armoires métalliques et de tables basses pour 80 sous-officiers et enfin, de trois blocs pour 132 militaires du rang. Le premier avec une capacité de 36 places, le deuxième de 56 et le troisième de 40 places. Le montant total de ces constructions s’élève à environ 293 millions de Francs CFA.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA