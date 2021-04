Colère des cotonculteurs à Kita : Le PDG de la CMDT, Nago Dembélé échappe de justesse à un lynchage ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Colère des cotonculteurs à Kita : Le PDG de la CMDT, Nago Dembélé échappe de justesse à un lynchage ! Publié le jeudi 15 avril 2021 | notrevoice

© aBamako.com par fousseyni

Journée nationale des Communes du Mali

Bamako, le 22 décembre 2017 le président IBK a présidé la Journée nationale des Communes du Mali au palais des sports. Dr Nango Dembélé Tweet

Kita restera pour longtemps gravé tristement dans la mémoire de Dr Nango Dembélé, PDG de la CMDT. En effet, à la tête d’une forte délégation composée des administrateurs généraux, l’Administrateur Général de la filiale Ouest Kita, du personnel de la direction et de filiales, du représentant du président intérimaire de la Confédération des Sociétés Coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC) et du Collectif des producteurs de coton, l’homme qui sillonnait la filiale Ouest Kita, les 2 et 3 mars derneir, était loin d’imaginer qu’il allait y vivre, quelques semaines plus tard, le pire cauchemar de sa vie.









En effet, Kita abritait, le 27 mars dernier, le Festival Panafricain de la Cotonnade. Le PDG de la CMDT a cru bon de vouloir participer à ce grand rendez-vous entièrement dédié au coton. Mal lui a pris, car il failli y être lynché par des gens très remontés contre lui. A l’origine de cette colère noire contre Nango Dembélé, son passage au gouvernement, où il est accusé d’avoir créé de la division entre les paysans dans sa boulimie de soutien à la candidature de IBK. L’homme serait parti jusqu’à créer un deuxième syndicat dans ce sens.







Il y a aussi la fausse guerre qu’il aura déclenchée contre Baba Berthé, alors PDG de la CMDT. Il aurait envoyé quelqu’un chez ce dernier pour prendre une Somme d’argent . A cheval sur les textes, Baba Berthé renvoya son émissaire bredouille, en refusant de donner l’argent du contribuable sans aucun justificatif. Depuis, il s’est juré d’avoir la tête de Baba.



A Kita n’eut-été la promptitude des militaires sur place, Nango Dembélé allait être sauvagement lynché.







Secouru par les militaires, l’homme fut contraint de retourner , avec interdiction de prendre part aux festivités du festivall. Il faut dire qu’il est plutôt chanceux, sinon risquait même d’y laisser sa peau. Une leçon donc pour tout responsable qui se laisse dominer par son arrogance !



Nous y reviendrons!!!



Fousseyni SISSOKO



Source : Notre voie