Makan Fily Dabo : le talon d'Achille de la Transition Publié le jeudi 15 avril 2021

Dans le gouvernement de la transition, le ministre de l’équipement et du transport est le plus décrié. A cause certaines mesures impopulaires relatives au respect du texte de l’UEMOA pour le paiement de péage par passage. Cette décision a paralysé la capitale malienne trois fois successivement à cause de la grève des transporteurs.









Le Ministre semble déterminé à appliquer cette décision juste pour charmer les pays de l’UEMOA à la souffrance de son peuple et oubliant que notre pays n’est pas un pays normal comme les autres. S’y ajoute un autre scandale du marché de la construction d’un 4 Pont sur le fleuve Niger à Bamako.



Source : Koulikoro.info