Covid-19 : des ONG demandent à l’Europe d’interdire les masques contenant du graphène - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19 : des ONG demandent à l’Europe d’interdire les masques contenant du graphène Publié le vendredi 16 avril 2021 | Le Monde

© Autre presse par DR

Le masque FFP2 en plastique jetable

Tweet

Le gouvernement canadien a rappelé, fin mars, des millions de produits contenant le nanomatériau aux propriétés réputées virucides. Quatre ONG réclament une mesure similaire en Europe.



C’est une banale photo d’Ursula von der Leyen, parue en février dans Bild, le premier quotidien allemand, qui a permis de lever le lièvre. Car à l’intérieur du masque FFP2 en plastique jetable qu’y porte la présidente de la Commission européenne se cache une fine couche de graphène, un nanomatériau révolutionnaire, synthétisé il y a une petite vingtaine d’années. Ultralégers, ultrarésistants, imperméables et excellents conducteurs, ces flocons de carbone sont de plus en plus prisés par l’industrie, notamment dans les équipements électroniques. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on leur a découvert des propriétés antivirales qui ont poussé de nombreuses entreprises à concevoir des masques contenant du graphène plus efficaces, selon eux, pour lutter contre le coronavirus.



Le problème, alertent dans une lettre envoyée début avril à la Commission européenne quatre organisations spécialisées dans les questions de santé environnementale – ETC Group, Center for International Environmental Law (CIEL), Health Care Without Harm et Women Engage for a Common Future – est que ces masques en polypropylène disponibles en France et en Europe seraient « potentiellement toxiques ». Et les laisser sur le marché pourrait « dangereusement ébranler la confiance du public dans le port de masques », préviennent les ONG.

Commentaires