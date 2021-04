Le ministre Lamine Seydou Traoré à propos des délestages intempestifs: « Ce qui n’as pas été fait en 30 ans ne peut pas être fait en 6 mois» - abamako.com

Le ministre Lamine Seydou Traoré à propos des délestages intempestifs: « Ce qui n'as pas été fait en 30 ans ne peut pas être fait en 6 mois» Publié le vendredi 16 avril 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Le ministre de l`Energie et de l`Eau devant la presse pour expliquer la coupure récurrente d`électricité à Bamako

Bamako, le 15 Avril 2021, le Ministre de l`Energie et de l`Eau était devant la presse pour expliquer la coupure récurrente d`électricité à Bamako. Tweet

Elaircissements pour édifier l’opinion publique. C’était hier jeudi 15 mars 2021 dans les locaux du dit département au cours d’une conférence de presse animée par Lamine Seydou Traoré, ministre des mines, de l’énergie et de l’eau. Cette rencontre avec la presse intervient après de nombreuses critiques à l’encontre des nouvelles autorités dont le ministre du département en particulier.





D’emblée, le ministre Lamine Seydou Traoré a reconnu la souffrance des populations maliennes face à cette situation surtout en cette période de chaleur et de carême. : « Nous comprenons la souffrance des maliens, nous n’avons pas de baguette magique, nous avons besoin du temps », a-t-il expliqué au cours de cette rencontre avec les hommes de médias. En effet, le besoin national d’électricité au Mali est estimé à 400 kwh mais la production nationale est de 300 kwh soit un déficit de 100 kwh qui proviennent de la Côte d’ivoire à la suite d’un contrat selon les textes de la CEDEAO. Mais la consommation dans la ville de Bamako est de 300 kwh soit 75% de la consommation nationale. Le ministre affirme que le Mali n’est pas le seul pays dans l’espace CEDEAO à être servi en électricité par un autre pays voisin.



QUELLES SONT LES CAUSES DES DÉLESTAGES AU MALI ?





Quant aux causes des coupures intempestives auxquelles les populations sont confrontées, le ministre dira qu’elles se situent à trois niveaux. Premièrement, elles sont dues aux problèmes de combustibles au niveau des centrales thermiques. Deuxièmement, c’est dû à la vétusté des infrastructures au niveau des centrales thermiques par manque d’entretien des équipements. Il y a plus de 20 (…)



IBRAHIMA KONE



Source: NOUVEL HORIZON