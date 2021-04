Référendum et élections au Mali : Le marathon chronogramme dévoilé - abamako.com

Référendum et élections au Mali : Le marathon chronogramme dévoilé Publié le vendredi 16 avril 2021 | L'Observatoire

Rencontre entre le MATD et les partis politiques

Bamako, le 04 mars 2021. Le Ministre de l`Administration Territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye MAIGA a rencontré à son cabinet, les partis politiques pour des discussions au sujet de l`organisation des élections à venir. Tweet

Le chronogramme du referendum et des élections a été rendu public, hier, en conférence de presse, par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maiga. Cette phase constitue une étape importante dans l’organisation des élections où la classe politique s’impatientait à voir le chronogramme.









En effet, on peut dire que les zones d’ombre sur l’organisation des prochaines élections générales commencent à se dissiper. Le gouvernement de la transition met fin aux débats autour du chronogramme des élections à venir conformément à la Charte de la transition adoptée lors des journées de concertation nationale sur la transition tenues les 10, 11 et 12 septembre 2020 et promulguée par le Décret n°2020-0072/PT-RM du 01 octobre 2020 et la feuille de route.



Ainsi, le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation, après consultations des structures concernées, propose, le chronogramme du référendum et des élections.



Suivant le document de communication verbale soumis au conseil des ministres, pour le référendum, il est tenu compte du temps nécessaire aux consultations, à l’élaboration du projet de constitution, à son examen en Conseil des Ministres et à son adoption par le Conseil National de Transition.



Pour ce processus de consultation, d’élaboration et d’adoption, précise le document, il est prévu une durée de cinq (05) mois à compter du mois d’avril. Ce délai devra permettre de recueillir et de prendre en compte les aspirations du peuple malien dans toutes ses composantes.



En ce qui concerne l’élection des conseillers des collectivités territoriales, le document de communication verbale rappelle que le mandat des conseillers communaux, renouvelé en novembre 2016, arrive à expiration en novembre 2021, ceux des conseils de cercle et des conseils régionaux, renouvelés en 2009, sont arrivés à expiration en 2013 et ont fait l’objet de deux prorogations dont la deuxième datant de 2015, les maintient en fonction jusqu’à l’installation de nouveaux conseils.



« Il devient donc impérieux de renouveler les conseils des collectivités au terme du mandat des conseillers communaux afin de rétablir et de renforcer la légitimité des organes des collectivités territoriales », indique le document.



En effet, il est proposé de tenir ces scrutins concomitamment afin d’éviter de convoquer les électeurs de façon répétitive, source d’épuisement et par conséquent de baisse du taux de participation. Cette élection concomitante devra aussi permettre de réduire le coût des élections.



Il faut noter que pour l’élection du Président de la République et des députés à l’Assemblée, les dates proposées s’inscrivent dans le cadre du respect strict de la durée de la Transition.



Ainsi donc, ces chronogrammes soumis à l’approbation du Conseil des Ministres prévoient: pour la tenue du scrutin référendaire, le dimanche 31 octobre 2021; pour l’élection des Conseillers des collectivités, c’est à-dire des Conseillers communaux, des Conseillers de cercle, des Conseillers régionaux et des Conseillers du District, le dimanche 26 décembre 2021.



Pour l’élection couplée du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale le dimanche 27 février 2022. Les seconds tours, le cas échéant, sont prévus respectivement pour le dimanche 13 mars 2022 et le dimanche 20 mars 2022.



Avec ce chronogramme condensé, il est clair qu’on assistera à une élection marathon.



Ousmane Morba



Source : L’Observatoire