Sahel : des coopérations militaires pour qui et pour quoi ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sahel : des coopérations militaires pour qui et pour quoi ? Publié le vendredi 16 avril 2021 | liberation.f

© aBamako.com par A S

Passation de commandement à l`EUTM

La cérémonie de passation de commandement à l`EUTM s`est déroulée au Quartier général Tweet

La coopération militaire de la France et de l’Union européenne servirait-elle à financer, équiper et former des armées toujours promptes à commettre des coups d’Etat, tuer des civils et piller les caisses du pays ? Il est temps de remettre à plat les efforts de la communauté internationale.



.liberation.f