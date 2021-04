Le Calendrier électoral dévoilé, hier, par le gouvernement de Transition: Le Référendum constitutionnel annoncé pour le 31 octobre 2021 La présidentielle couplée aux législatives prévue le 27 février 2022 - abamako.com

Le Calendrier électoral dévoilé, hier, par le gouvernement de Transition: Le Référendum constitutionnel annoncé pour le 31 octobre 2021 La présidentielle couplée aux législatives prévue le 27 février 2022 Publié le vendredi 16 avril 2021

Le gouvernement, à travers Mohamed Salia Touré, son porte-parole et le Lt-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, a dévoilé, hier jeudi 15 avril, au cours d’un point de presse, le chronogramme détaillé des prochaines élections. Ce calendrier prévoit la tenue du référendum pour le 31 octobre 2021, de l’élection des Conseillers des Collectivités Territoriales pour le 28 décembre et de la présidentielle couplée aux législatives pour le 27 février 2022. Choguel Maïga du M5-RFP juge, à titre personnel, » ces dates non réalistes »





Source: l’Indépendant