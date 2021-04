Attaque contre le camp de Ménaka hier: Au moins un militaire blessé et des dégâts matériels - abamako.com

Attaque contre le camp de Ménaka hier: Au moins un militaire blessé et des dégâts matériels Publié le vendredi 16 avril 2021 | L'Indépendant

Les faits se sont produits hier jeudi 15 avril vers 12 heures passées. Au moins cinq obus ont visé le super camp de Ménaka qui abrite plusieurs forces.









Parmi ces obus, au moins trois sont tombés dans la partie réservée à l’armée malienne. Bien qu’aucune mort n’est à déplorer on déplore tout de même un soldat blessé. L’attaque a aussi fait des dégâts matériels avec trois véhicules et un camion-citerne très touchés les déflagrations. L’identité des auteurs n’est pas encore connue. Toutefois, le mode opératoire serait le même très souvent utilisé par les éléments du » Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans » (GSIM) d’Iyad Ag Ghali. Cela en dépit du fait que la zone est aussi celle de prédilection de l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS).



M. DIOP



Source: l’Indépendant