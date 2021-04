Présidentielle 2022 : Plus de 20 prétendants au fauteuil présidentiel - abamako.com

News Politique Article Politique Présidentielle 2022 : Plus de 20 prétendants au fauteuil présidentiel Publié le vendredi 16 avril 2021 | L'Analyste

Sauf changement de dernières minutes l’élection présidentielle aura lieu au 1er trimestre 2022. En l’absence de la candidature du président sortant (démissionnaire sous contrainte le 18 août 2021) et celle des ténors de la transition, les candidats se bousculeront pour prendre les rênes de notre pays pour les 5 prochaines années. Les uns croyant en leur présence sur le terrain et en leur chance, et les autres misant sur les probables ralliements afin d’avoir des strapontins en cas de victoire de leurs alliés.





Sous réserve des dispositions de la nouvelle loi électorale qui pourraient, dans une certaine mesure, freinées la multiplication des candidatures à la prochaine élection présidentielle, nos analyses et recoupements nous poussent à prévoir une multitude de candidatures. Un gâchis pour le budget des élections. Sauf changement de dernière minute, les électeurs maliens seront conviés aux urnes en 2022. En tout cas, si l’on s’en tient au projet de chronogramme qui circule sous les manteaux. Déjà, en observant les mouvements dans les différents états Major politiques, on peut s’attendre à une floraison de candidatures que nous pouvons classer en 3 catégories. La première comprend la candidature de ceux qui se sont jadis présentés à la très complexe élection présidentielle et qui comptent rebeloter pour se donner de nouvelles chances d’accéder à la magistrature suprême en l’absence d’IBK débarqué et de son challenger Feu Soumaila Cissé. Il s’agit de: l’homme d’affaires Aliou Boubacar Diallo président d’honneur de l’ADP- Maliba, l’ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra du RpDM, Housseini Amion Guindo de la CODEM, Oumar Mariko de la SADI, l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé des FARE, Mamadou Diarra dit Igor de (Mali en Action) et qui vient d’atterrir à l’URD avec armes et bagages, l’ancien ambassadeur du Mali en Inde Niankoro dit Yeah Samaké du PACP, Moussa Sinko Coulibaly de la LDC, Mountaga Tall du CNID, Mamadou Oumar Sidibé du PRVM- FASOKO. La 2e catégorie des potentiels candidats comprend les leaders de partis politiques et personnalités qui, à cause de leur soutien à la candidature d’IBK ou à d’autres candidats, ne se sont pas présentés en 2018. Il s’agit de Soumeylou Boubeye Maiga de L’ASMA- CFP, Tieman Hubert Coulibaly de l’UDD et chef du regroupement politique ARP. Il y aura en plus, les candidats des 2 poids lourds de l’ancienne majorité présidentielle. Il s’agit du RPM au sein duquel le nom de son président Bokari Treta revient régulièrement et de l’ADEMA- PASJ qui aura son candidat. Les anciens Premier ministres Moussa Mara du parti Yelema (soutien du candidat Cheick Modibo Diarra en 2018), et Abdoulaye Idrissa Maiga de la plateforme ‘’un Mali d’avenir’’ (très effacé lors de la campagne électorale de 2018) sont aussi annoncés comme candidats. A ceux- ci il faut ajouter la candidature de Jeamille Bittar du MC- ATT. La 3ecatégorie comprend des candidats qui seront face aux électeurs pour la 1ére fois. Il s’agit de l’ancien Premier ministre Dr Boubou Cissé qui sera soutenu par un mouvement créé pour les besoins de la cause et qui est présidé par l’ancien ministre de la justice Me Kassoum Tapo, il s’agit du MOREMA (Mouvement pour la refondation du Mali). Dans cette catégorie, il y a aussi la candidature de l’homme d’affaires Seydou Coulibaly (PDG de CIRA) qui sera portée par son mouvement ‘’Benkan’’ dont le lancement officiel prévu à Mopti a été annulé pour raison de COVID-19. Il y a aussi le candidat du PDES, l’ancien ministre des mines Hamed Diane Semaga qui est en gestation. Pour ce qui est des APM (les associations pour le Mali), elles préparent activement et minutieusement la candidature de leur champion, le jeune entrepreneur Moussa Sanaba Keita PDG de la société EMK. Même ferveur au sein de l’association vision nouvelle qui soutiendra la candidature du président du conseil de base des maliens de Guinée Alou Traore. Autre candidature en gestation, il s’agit du jeune et richissime homme d’affaires Ibrahim Diawara de ‘’Malien Tout Court’’. Cette liste est loin d’être exhaustive parce que d’ici la date de l’élection beaucoup de candidatures à la candidature peuvent se faire, se renforcer ou même se défaire.



En attendant, on peut s’attendre à plus de vingt candidats qui seront dans le starting block.



Oumar Baba Traoré