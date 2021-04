6è journée de la L1 de basket : Les favoris en tête chez les hommes et le KSC qui s’intercale chez les dames - abamako.com

6è journée de la L1 de basket : Les favoris en tête chez les hommes et le KSC qui s'intercale chez les dames Publié le vendredi 16 avril 2021 | L'Analyste

L’avant dernière journée de la phase aller n’a pas apporté de grand changement dans le classement depuis le début de ce championnat de L1 de basket. La seule surprise, Kalaban Sports club s’invite dans le dernier carré.

Les derbys de cette journée ont tenu toute leur promesse : KSC –DAC en dames et Stade –Attar en messieurs.



Chez les hommes, L’AS Police suit son petit bonhomme de chemin d’intouchable et l’AS Mandé est allé défier l’AS Sigui à Kayes. Deux équipes qui n’ont pas perdu leur rang de 1er et 4è. Le choc du 2è, Attar club et du 3è le Stade malien de Bamako était très attendu. Le Stade malien qui a été terne la saison dernière a pris le poil de la bête en bousculant l’AS Réal du dernier carré et même en déclassant l’AS Mandé. Mais, Attar club, jaloux de son statut de vice champion du Mali a défendu crânement son rang. L’expérience a prévalu malgré le coaching révélateur de Laurent du Stade. Cissé, coach d’Attar club, avec un certain M Balayira, meilleur marqueur du match, n’a pas trop longtemps laissé espérer le Stade malien : l’écart est passé de 9 à 11 puis à 19 points (53-72). C’est dans la deuxième moitié du 3è Qt que le Stade a finalement lâché, abandonné de tenir tête au vice champion. Attar a alterné tirs à trois points et jeu de l’intérieur, plus pénétration en individuel pour prendre largement le dessus sur le Stade. La défense du Stade a gazouillé en des moments et les combinaisons ont laissé la place aux tirs à trois points sans succès. Le Stade pourra se contenter de cette 3è place pour cette phase aller.



Chez les dames, Kalaban Sports club qui était arrivé à surprendre le Stade malien, toujours avec son handicap de pivot, affrontait le Djoliba AC. Il suffisait ce morceau pour les promus, KSC pour prétendre au parcours du Centre Bintou Dembélé lors de la saison écoulée. Mais, c’était sans compter sur la magie de Amara Traoré, coach du Djoliba. Face au Djoliba, il y avait une équipe de Kalaban très athlétique et volontaire. Mais la tactique du banc du Djoliba, basé sur l’utilisation efficiente de l’effectif autour du noyau composé de Fanta, Dramé et Elisabeth Dabou qui fut meilleure marqueuse avec 22 points sur les 91 points de l’équipe. La mobilité de Kamissoko n°7 du KSC et son efficacité face au panier ainsi que la vision du coach ont permis au Kalabannais de faire douter le Djoliba au 2è Qt : une légère avance et un coude au score 26-26, 28-28 pour aboutir à un score de 33-35 en faveur du Djoliba. C’est au 3èQt que le Djoliba se détache, 37-48 5’52 et 45-64 à la fin de ce Qt. La voie était toute tracée pour la victoire car, Elisabeth Dabou et ses coéquipières étaient à l’aise en défendant et en attaquant même si elles manquaient assez de rebond. 54-91 a reflété quelque peu le début très laborieux de KSC.



Le match à l’allure de semi derby fut celui qui a opposé aussi en dames, Stade à Attar. Après avoir été surpris par KSC, qui lui a coûté sa place, le Stade dames avait le couteau entre les dents dans cette rencontre qui présage la bataille pour le carré d’as. Sous la houlette des sœurs Berthé, Djouma et Saran, transfuge de l’AS Com6, Sory Diakité, coach parviendra à franchir cet obstacle même si c’était dans la difficulté avant le quart temps final (32-31 à la mi-temps et 47-42 au 3è Qt puis 77-55) en attendant la phase retour.



Drissa Tiémoko SANGARE



Classement de la 6è journée L1 basket

Dames



1ère AS Police



2è Djoliba AC



3è Kalaban Sports club



4è Stade malien de Bamako



5è CBD de Koulikoro



6è Attar club de Kidal



7è AS Réal de Bamako



8è Tata national de Sikasso



Hommes



1er AS Police



2è Attar club



3è Stade



4è AS Mandé



5è AS Réal



6è AS Com6



7è AS Sigui de Kayes



8è CBD de Koulikoro



