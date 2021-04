La CAF s’engage en faveur d’un championnat interscolaire panafricain - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport La CAF s’engage en faveur d’un championnat interscolaire panafricain Publié le vendredi 16 avril 2021 | fr.cafonline.com

© Autre presse par DR

La CAF s’engage en faveur d’un championnat interscolaire panafricain

Tweet

Promouvoir le football en milieu scolaire est l’un des objectifs que s’est fixée la Confédération Africaine de Football au cours des prochaines années. A l’occasion de la signature du protocole d’un championnat scolaire entre la FIFA, la FECOFA et le gouvernement de la RD Congo qui a eu lieu le 7 avril dernier à Kinshasa, le président Motsepe, présent à la cérémonie, a annoncé l’extension de la compétition à toute l’Afrique.



La CAF, à travers son Président, le Dr Patrice Motsepe, s’engage à accompagner la mise en œuvre du tout nouveau championnat interscolaire panafricain. Le projet qui repose sur l’organisation de tournois de football dans les écoles sera lancé en RD Congo, avant d’être étendu aux six zones d’Afrique jusqu’au stade d’une finale continentale.



La compétition interscolaire devra, grâce au pouvoir du football, contribuer à améliorer des vies et insuffler des valeurs positives auprès de la jeunesse. Il s’agit également de promouvoir la santé et de soutenir la cohésion sociale en intégrant la pratique du football au cursus scolaire.



« Pour progresser en Afrique, nous devons créer des partenariats qui accéléreront la croissance et mettre en place des structures au niveau des jeunes, en nous concentrons notamment sur les écoles. Le football est le sport numéro un en Afrique. Il peut et doit créer des opportunités sur notre continent aux nombreux défis. », avait déclaré le Dr Motsepe après son élection à la tête de la CAF.



L’initiative qui prend corps en RDC, pays d’Afrique centrale aux 90 millions d’habitants, va permettre de doter les écoles d’installations de football, mais aussi de mettre en place un programme de recrutement et de formation d’arbitres auprès des jeunes. De plus, les jeunes écoliers sans distinction de genre pourront pratiquer le football et nouer des liens à travers le continent.



À l’occasion de la signature du protocole à Kinshasa, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, a également rappelé la nécessité d’offrir de meilleures opportunités à la jeunesse africaine : "La FIFA s’est engagée avec l’Union africaine et la CAF à améliorer les standards du football africain mais aussi à offrir des perspectives à de nombreux jeunes africains qui n’en ont aucune. Nous sommes convaincus que le football est plus qu’un sport et qu’il apporte également des compétences et valeurs de vie. Les compétitions scolaires constituent le cadre idéal pour tirer profit de ce pouvoir exceptionnel et permettre aux jeunes de tout le continent africain de trouver l’inspiration et gagner en autonomie grâce au football."



CAF-projet-interscolaire

Ravi du projet, le Président Motsepe a félicité les dirigeants de la FIFA et de la RD Congo pour cette initiative, tout en donnant son assurance quant à l’appui conséquent de la CAF pour son implémentation sur tout le continent.