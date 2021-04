Liberté de la presse: la CNDH reçoit une délégation de la Maison de la Presse avec son Président - abamako.com

Publié le samedi 17 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Bamako, le 16 Avril 2021, la CNDH a reçu à son siège une délégation de la Maison de la Presse Tweet

La Commission Nationale des Droits de l’Homme a reçu ce vendredi 16 Avril 2021, une délégation de la Maison de la Presse avec à sa tête, son Président Bandiougou DANTE. La délégation était composée en plus du Président, de Souleymane Bobo TOUNKARA, Bassidiki TOURE et de Dado CAMARA. Le Président de la CNDH M. Aguibou BOUARE était accompagné pour la circonstance de la Vice-président Me Assata Founé TEMBELY, du rapporteur général Filifing DIAKITE et du rapporteur général adjoint Dr Djibril COULIBALY. Les échanges ont essentiellement porté sur les tentatives récurrentes de violations de la liberté de la presse, du partenariat entre la Maison de la Presse et la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et le cas du journaliste Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath.



À l’entame de ses propos, le Président de la Maison de la Presse a tout d’abord salué les efforts que la CNDH est en train de fournir en longueur de journée et de façon indépendante et responsable pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Cela contribue naturellement à la consolidation de la démocratie car, qui parle de démocratie parle forcément de promotion et protection des droits. Dans la promotion et la protection des droits de l’homme selon Monsieur DANTE, la presse joue un rôle important dans l’information, la sensibilisation de la population.



Cette visite de courtoisie visait essentiellement un certain nombre d’objectifs : le premier est d’assurer la disponibilité de la Maison de la Presse et la CNDH à travailler mains dans la main, à amplifier leurs relations. La presse doit accompagner parce qu’elle reconnaît la CNDH à travers leur représentant Filifing DIAKITE.



La CNDH et la Maison de la Presse doivent travailler ensemble pour la promotion des droits de l’homme car il y a eu dans un passée une tentative de museler la presse et la presse a réagit promptement à travers les organisations faitières (l’ASSEP, l’URTEL, Maison de presse et l’Appel-Mali). « Nous constatons qu’il faut rester vigilant d’un côté nous sommes respectueux des textes de lois de l’autre, nous jaloux de la préservation de nos libertés »a ajouté Mr DANTE. La CNDH peut être non seulement un appui à la presse, ses conseils peuvent aussi aider la presse à préserver ses droits. La CNDH est déjà un partenaire de la Maison de la Presse mais elle est également un conseiller essentiel selon le président DANTE.



Pour autre préoccupation, le Président de la maison de la Presse a souligné que le monde de la liberté a besoin de s’approprier du droit mais malheureusement les partenaires qui viennent pour faire les formations des journalistes en matières de droit ne sont pas souvent nombreux, la maison de la Presse compte sur la CNDH de ne ménager aucun effort pour cela. Cette formation permettra d’éviter des dérapages qui sont malheureusement constatés dans les rangs de la presse.Beaucoup de ces dérapages sont souvent dus à la méconnaissance des textes.



La Maison de la presse s’est dite compter également sur l’assistance la CNDH parce qu’il arrive souvent que des interprétations des textes juridiques posent d’énormes problèmes aux professionnels de médias. L’une des raisons qui ont motivé la Maison de la presse à prendre attache avec la CNDH est la situation que connaît le journaliste Mohamed Youssouf Bathily « Ras Bath ».



Selon le Président de la Maison de la presse, les autorités de la transition voulaient restreindre de façon drastique la liberté de la presse sous prétexte de COVID-19. C’est dans cette dynamique que les autorités ont incarcéré Ras Bath et ses co-accusés. « Nous estimons que pour mener ce combat, surtout pour le cas spécifique de Ras Bath et co-accusés nous sollicitons l’appui de la CNDH et qu’ensemble nous pouvons réussir ce combat. Nous avons besoin des conseils et de l’accompagnement de la CNDH car nous ne voulons pas être une solution et non un facteur aggravant de la situation » a déclaré Bandiougou DANTE.



Le président de la CNDH M. Aguibou BOUARE a rassuré les visiteurs qu’il a bien noté les points qui feront l’objet de partenariat avec la CNDH. Il profitera de cette occasion pour faire une brève présentation de la CNDH tout en expliquant que la CNDH n’est pas une association comme beaucoup faisait la confusion au début avec l’AMDH qui est une association mais que cela n’enlève rien au mérite de l’AMDH. La CNDH, selon M. BOUARE est l’institution nationale des droits de l’homme avec le statut d’autorité administrative indépendante. Elle a été créée sous sa nouvelle forme en 2016 par la loi No 2016-036 du 07 Juillet 2016. La CNDH a 3 missions principales qui sont la mission de promotion des droits de l’homme, la mission de protection des droits de l’homme et celle de la prévention de la torture.



Toutes les activités de la CNDH tournent autour de ces trois grands piliers. Au titre de la protection des droits de l’homme, la CNDH reçoit des plaintes individuelles ou collectives relatives à des allégations de violations des droits de l’homme. La loi autorise la CNDH à mener des enquêtes, des investigations pour établir les faits. Une fois que les faits sont établis, la CNDH a le droit de tout entreprendre pour mettre fin à la violation constatée. La CNDH joue également le rôle de conseil auprès du gouvernement sur des questions de droits de l’homme à travers des avis et des recommandations.



La CNDH dénonce aussi les situations de violation de droits de l’homme qu’elle constate. Parlant de la prévention de la torture, la CNDH effectue des visites régulières ou inopinées de tous les lieux de privation de liberté ou tous autres lieux où les personnes seraient détenues.



La promotion des droits de l’homme qui est le cadre idéal de partenariat entre la maison de la presse et la CNDH, cela permet de former, d’informer et de communiquer sur les droits de l’homme, l’objectif étant d’instituer au Mali la culture des droits de l’homme qui permettra de soulager tout le monde. Les échanges ont été vraiment fructueux et chaque partie en est sortie satisfaite.



Fsanogo