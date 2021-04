La Cheffe de la composante Police de la MINUSMA en visite de terrain à Kidal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La Cheffe de la composante Police de la MINUSMA en visite de terrain à Kidal Publié le samedi 17 avril 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Visite de travail à Kidal de a Cheffe de la composante Police de la MINSUMA

Du 12 au 14 avril dernier, la Cheffe de la composante Police (UNPOL) de la MINSUMA la Générale de division Bettina Patricia BOUGHANI, a effectué une visite de travail à Kidal pour s’enquérir des conditions de travail des policiers onusiens sur le terrain mais aussi échanger avec les autorités locales et la société civile. Tweet

Du 12 au 14 avril dernier, la Cheffe de la composante Police (UNPOL) de la MINSUMA la Générale de division Bettina Patricia BOUGHANI, a effectué une visite de travail à Kidal pour s’enquérir des conditions de travail des policiers onusiens sur le terrain mais aussi échanger avec les autorités locales et la société civile.



Accompagnée du Chef des Opérations d’UNPOL, le Général Charfadine Mahamat MARGUI, la Générale BOUGHANI a successivement rencontré les membres des organisations de la Société Civile, le Gouverneur de Kidal Fodé Malick SISSOKO, ainsi que les associations des femmes et des jeunes.



Au cours des discussions, des questions liées au retour de l’administration, à l’opérationnalisation de la police territoriale et à la sécurité des populations déplacées d’Aguelhok ont été abordées avec les Autorités de la ville et les représentants de la société civile.



La délégation de la Cheffe d’UNPOL a également rendu une visite à l’association féminine « Tinfa Nakal Sehere » au quartier Etambar de Kidal. Cette association a bénéficié d’un projet a impact rapide (QIP) d’un montant de plus de sept millions de FCFA, sponsorisé par la section UNPOL. Ce projet s’est traduit par la création d’un foyer artisanal au profit des jeunes filles et femmes. Madame Ihet Walet ERZAG, présidente de l’association bénéficiaire a, exprimé sa reconnaissance à la MINUSMA. Pour elle, à travers cette initiative, la Mission soulage les conditions précaires de cette couche sociale.



« Ce projet, nous permet de manufacturer les produits artisanaux. Ainsi, nous contribuons au développement local mais aussi à la promotion de la culture, » a souligné Ihet Walet ERZAG.



C’était une occasion pour la Générale de division Bettina Patricia BOUGHANI de se réjouir de l’étroite collaboration entre la composante police et les populations locales, mais surtout d’apprécier l’appui constant que la Mission onusienne leur accorde. Elle a salué les efforts de tout un chacun au service de la Paix. Enfin, la délégation a bouclé sa série d’activité par une patrouille de visibilité et de collecte d’information dans la ville de Kidal.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA