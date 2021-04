La MINUSMA salue la bravoure et la détermination de ses Casques bleus - abamako.com

La MINUSMA salue la bravoure et la détermination de ses Casques bleus
Publié le samedi 17 avril 2021

Cérémonie d’adieux aux Casques bleus tchadiens morts au combat le 02 avril dernier.

Ce 16 avril, sur la place d’arme du Quartier général de la MINUSMA à Bamako, a eu lieu une cérémonie d’adieux aux Casques bleus tchadiens morts au combat le 02 avril dernier. C’était à Aguelhok, alors qu’ils repoussaient l’attaque complexe perpétrée contre le camp de la Mission des Nations Unies.



Pour rendre un dernier hommage au Capitaine HAMIT Bahr Abdlrazakh, au soldat de 2ème classe ADOUM Idriss Djibrine, au soldat de 2ème classe TAMOUR Waima Haroune et au soldat de 2ème classe ADAM Ali Mahamat, plusieurs dignitaires de l’ONU, des Républiques du Tchad et du Mali étaient présents, ainsi que la hiérarchie militaire et les représentants des frères d’arme de ces soldats de la paix, tombés au champ d’honneur. “ C’est avec un cœur meurtri que nous sommes tous rassemblés pour rendre un dernier hommage à nos vaillants soldats… Tous du contingent tchadien engagés aux côtés de nos frères d’armes d’autres pays pour une cause noble qui est la paix...” a déclaré le Lieutenant Bakane CLIZON, chargé de prononcer l’oraison funèbre au nom du contingent tchadien de la MINUSMA.



Invitées à prendre place à la cérémonie, dans le strict respect des mesures barrière à la Covid-19, plusieurs personnalités étaient présentes. L’on pouvait notamment compter le Ministre malien de la Défense et des anciens Combattants ; l’Ambassadrice du Tchad au Mali ou encore, les représentants de la Force conjointe G5 Sahel. Ces personnalités ont été reçues par Joanne ADAMSON, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU au Mali et Cheffe de la MINUSMA par intérim, en présence de plusieurs membres du staff directoire de la MINUSMA, dont le Commandant de la Force des Casques bleus au Mali, le Général Dennis GYLLENSPORRE. Revenant sur l’attaque, il rappelle : “ en faisant preuve d’un esprit exceptionnel et d’une admirable détermination, en ne laissant pas triompher les assaillants, le contingent tchadien leur a apporté une réponse les contraignant à une défaite humiliante”. S’adressant directement aux dépouilles de ses soldats, le Général GYLLENSPORRE ajoute : “ Vous êtes tombés au champ d’honneur en défendant les valeurs onusiennes. Vos actions ont signalé aux terroristes que ces atrocités contre la MINUSMA ne resteront pas impunies. Elles ne feront que renforcer notre détermination à accomplir notre mandat, en restant prêt à agir face aux agresseurs”.



Après avoir présenté ses condoléances à l’Etat tchadien, aux collègues, aux familles et amis des défunts, Joanne ADAMSON a elle aussi tenue à s’adresser directement à eux : “ vous avez fait preuve d’un courage exceptionnel qui restera dans les annales de la MINUSMA et qui inspirera l’ensemble des Casques bleus déployés au Mali”.



Plus haut représentant de l’Etat malien, le Colonel Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des anciens Combattants a décerné au nom du Président de la Transition et Chef de l’Etat : “ la Croix de la valeur militaire, à titre posthume et étranger ”.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA