Affaires étrangères et coopération internationale : 17 Ambassadeurs et 3 Consuls bientôt nommés ! Publié le samedi 17 avril 2021

La diplomatie malienne connaîtra dans les prochains jours de véritables chamboulements, notamment au niveau des Ambassades et des Consulats. Plusieurs noms sont cités pour être des futurs diplomates parmi lesquels le Général Mahamane Touré à Moscou ; l’ancien directeur général de la Police, Général Moussa Ag Infahi à Niamey, au Niger ; l’actuel Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Boubacar Gouro Diall à Paris, en France ou encore l’Ambassadeur Directeur Asie-Océanie au département des Affaires étrangères, Mahmoud Arby, au Qatar et le jeune cadre de l’Urd, Dr Madou Diallo, comme Ambassadeur du Mali auprès de l’Unesco à Paris.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zéiny Moulaye, s’apprête à faire de véritables mouvements au sein de la diplomatie malienne. Sur instruction du Premier ministre, Moctar Ouane, Ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale sous ATT, tous les Ambassadeurs ou Consuls dont le mandat expire ont été rappelés. Sans oublier les Conseillers avec rang de ministre. Ils sont au nombre de 60 personnes, selon nos informations. Et même les agents des Ambassades ou des Consulats, notamment les secrétaires, les chauffeurs, les chargés de protocole… sont tous concernés. Ainsi, 15 secrétaires viennent d’être nommés dans les Ambassades, le 19 mars dernier, par le ministre Zéyni Moulaye.



La vague de nominations la plus attendue concerne surtout les Ambassades et les Consulats. Puisque 17 postes d’ambassadeur et 3 postes de Consul sont vacants.





GL Mahamane Toure

Pour les Ambassades, il s’agit de Paris, Tripoli (Libye), Niamey (Niger), Dakar (Sénégal), Ouaga (Burkina Faso), Libreville (Gabon), Riyad (Arabie Saoudite) et Koweït. Récemment, 9 autres Ambassadeurs ont été rappelés après la fin de leur mission. En d’autres termes, leurs décrets de nominations ont été purement et simplement abrogés par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zéyni Moulaye, lors d’un Conseil des ministres, il y a deux semaines.



Les Ambassades concernés sont Madrid (Espagne), Abu Dabhi (Emirats Arabes Unis), Malabo (Guinée Equatoriale), Brazzaville, Afrique du Sud, Qatar, Caire (Egypte) Moscou et Unesco à Paris (France).



Et au niveau des Consulats, il s’agit de Bouaké, en Côte d’Ivoire ; Douala au Cameroun et Guangzhou en Chine



De sources proches des Affaires étrangères, plusieurs noms sont cités pour occuper certains postes. Ainsi, le Général Mahamane Touré (Son nom était cité pour être le Président de la Transition) est désormais pressenti à Moscou. Cet ancien directeur général des Douanes est actuellement directeur du Centre d’études stratégiques des Affaires étrangères.





Madou Diallo

L’ancien directeur général de la Police, l’Inspecteur Général Moussa Ag Infahi, prépare ses bagages pour Niamey, au Niger, tandis que l’actuel Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Boubacar Gouro Diall, est pressenti à Paris, sûrement pour remplacer Toumani Djimé Diallo.



Le jeune cadre de l’Urd, Dr Madou Diallo, est promu Ambassadeur du Mali auprès de l’Unesco à Paris pour remplacer Oumar Kéïta. Actuellement, il occupe le poste de directeur des Organisations internationales des Affaires étrangères.





Boubacar Gouro Diall

L’Ambassadeur Directeur Asie-Océanie au département des Affaires étrangères, Mahmoud Arby, va finalement quitter son bureau à Bamako pour être l’Ambassadeur du Mali au Qatar, tandis que l’actuel Chargé du Protocole du Premier ministre, Mahamadou Sidoro, est pressenti comme Consul à Guangzhou, en Chine, et l’actuel Ambassadeur Directeur de l’Amérique des Affaires étrangères, Fidel Diarra, est promu à Ouagadougou, au Burkina Faso pour remplacer Amadou Soulalé.



El hadji Mahamane Traoré serait le futur Ambassadeur du Mali à Madrid, en Espagne. Ce poste était occupé par le Général Abdoulaye Koumaré, ancien ministre. Le nom de l’actuel directeur des Affaires juridiques du Département est cité pour être Ambassadeur du Mali à Dakar, au Sénégal, et l’actuel directeur adjoint des Affaires juridiques du ministère est promu Consul à Douala, au Cameroun. Le nom de l’actuel directeur des Ressources humaines des Affaires étrangères, Broulaye Traoré, est cité pour occuper le poste de Consul à Bouaké, en Côte d’Ivoire.





ARBY

L’actuel Inspecteur en Chef des Services diplomatique des Affaires étrangères et l’actuel directeur du Protocole de la République des Affaires étrangères, Ibrahim Alassane Maiga, sont respectivement pressentis à Pretoria en Afrique du Sud et à Brazzaville.



L’actuel ministre Conseiller à l’Ambassade du Mali à Pretoria, en Afrique du Sud, Mohamed Ouzouna, est pressenti à Koweiit City tandis que l’actuelle chargée de mission au Cabinet du vice-président, chargé des questions diplomatiques, Mme Traoré Binta Diop, est pressentie à Libreville, au Gabon. Ce poste était occupé par Amy Kane, qui a rendu sa démission, il y a quelques mois.



Le Général B. Dicko est pressenti au Caire, en Egypte et le Général de Brigade K. Cissé, lui, est pressenti à Tripoli. Un certain A.B. Yattara est pressenti Ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Enfin, le Général O. Dao est pressenti à Malabo, en Guinée Equatoriale et l’actuel directeur de l’Afrique des Affaires étrangères est attendu à Riyad, en Arabie Saoudite.



El Hadj A.B. HAIDARA