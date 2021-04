Mais pourquoi ? Alpha O Konaré - abamako.com

Alpha Oumar Konaré

Président de la République du mali de 1992 à 2002 Tweet

S’exprimant à Dakar à l’occasion de l’anniversaire du centenaire de l’ancien directeur général de l’Unesco, Amadou Mokhtar Mbow, Alpha Oumar Konaré a précisé : “Quand j’ai reçu l’invitation à participer à cette cérémonie, à cette rencontre, je n’ai pas été sans me poser des questions à cause du long silence qui a été le mien depuis plusieurs années. Sur ce long silence, disons sur cette absence de parole, certains y sont allés de leur gentillesse exquise. Mais moi, je n’ai rien dit encore… “ Seulement, il a ajouté ce bout de phrase qui fait réfléchir : “Je n’ai rien dit pour le moment”. Alors, si ce n’est pour le moment, ce sera pour quand ? Et pourquoi pas maintenant que le Mali fait face à de multiples défis qui l’interpellent en partie ?



La Rédaction