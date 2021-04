Segou : L’URD se relance - abamako.com

Segou : L'URD se relance Publié le samedi 17 avril 2021 | Mali Tribune

Mamadou Sylla, Secrétaire général adjoint de la section URD de Ségou et 1er vice-Président de la Fédération régionale, a reçu la visite du président du parti par intérim la semaine dernière, le Pr. Salikou Sanogo. Mamadou Sylla en profite pour parler de son parti dans la Cité des Balazans.

Les 9 et 10 avril derniers, la section URD de Ségou a reçu la visite du Pr. Salikou Sanogo. Pendant deux jours, le président du parti par intérim s’est rendu dans les structures du parti dans la région. A Markala, il a inauguré le nouveau siège du parti, offert par l’enfant du pays, Mamadou Igor Diarra, qui vient d’adhérer à l’URD. Igor, alors PDG de la Banque internationale pour le Mali (BIM) de 2006 à 2008 a amené cette banque à s’implanter à Markala.



C’est aussi Igor, ministre de l’Energie, des Mines et de l’Eau de 2008 à 2011 qui a été à l’origine de l’électrification des voies publiques de Markala, ministre de l’Economie et des finances de 2015 à 2016, il a également été à l’origine du bitumage de la voie publique ralliant les deux principaux quartiers de Markala, Diamarabougou et Kirango. Il a été aussi à l’origine de la construction des nouveaux bureaux de la gendarmerie de Markala.



« Après Markala, le vice-président a animé une conférence des cadres à Ségou, dans la salle Tingnètigiba Danté. A cette occasion, il a demandé aux militants du parti de la poignée de mains de resserrer davantage les rangs et de renforcer le parti en laissant la porte ouverte à tous, car, chez nous à l’URD, il n’y a pas de premier ou de dernier arrivant. Tous sont traités sur un pied d’égalité », explique Mamadou Sylla, Secrétaire général adjoint de la section URD de Ségou et 1er vice-président de la Fédération régionale.



La conférence régionale, d’après M. Sylla, a pris fin par des motions de remerciements. D’abord à l’endroit des autorités de la transition pour des efforts ayant abouti à la libération de feu Soumaïla Cissé. Ensuite, pour la mise en œuvre d’une synergie d’action devant aboutir à une transition réussie. Un tableau d’honneur a été décerné à la veuve de M. Cissé pour sa sagesse et son courage durant les longs mois d’épreuves.



Enfin la conférence a demandé à toutes les forces nationales et internationales d’assister les vaillants soldats Maliens dans leur lutte contre le terrorisme, le Djihadiste et l’extrémisme.







Assitan Konsé Diarra



Journaliste Indépendante