Championnats de football : Pathé Diallo au Réal, Bouramablen à Kayes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Championnats de football : Pathé Diallo au Réal, Bouramablen à Kayes Publié le samedi 17 avril 2021 | Mali Tribune

Tweet

La vague de départ et d’arrivées continue d’alimenter la Ligue 1 aussi bien que la Ligue 2. Ancien sélectionneur des Aigles du Mali, Amadou Pathé Diallo est désormais le nouvel entraîneur de l’AS Réal de Bamako tandis que Bourama Traoré « Bouramablen » a été engagé par une formation de 2e division de Kayes.

Après avoir limogé Kamel Djabour, l’AS Réal de Bamako a officialisé l’arrivée d’Amadou Pathé Diallo sur son banc de touche comme étant son nouvel entraîneur. Après le départ du Franco-algérien, plusieurs noms maliens étaient annoncés. Mais finalement c’est celui de l’ancien joueur du club qui a été retenu. Dans la foulée de sa présentation aux supporters et aux médias en début de semaine, le triple vainqueur du championnat national avec les Scorpions (1981, 1983 ,1986) a affirmé d’être heureux de revenir « à la maison ».



Appelé en pompier, l’ex-sélectionneur adjoint des Aigles du Mali (lors de la Can 2012) aura comme missions de remporter le titre de champion et la coupe du Mali après avoir été 3e du championnat passé.



A l’intérieur du pays, ça bouge également. Pensionnaire de Ligue 2, l’Association sportive de Kayes (ASK) a jeté son dévolu sur Bourama Traoré pour pouvoir retrouver la Ligue 1. Avec l’ASK, l’ancien joueur du Djoliba également ex-sélectionneur adjoint de l’équipe nationale des moins de 17 ans (sacrée championne d’Afrique en 2017) compte redorer le blason du football kaysien. « C’est inacceptable que la ville de Kayes ne soit pas représentée dans l’élite du football national par aucun club. Ma mission consistera avec l’ASK à combler ce vide en quittant la 2e division pour la première », a laissé entendre celui que l’on surnomme Bouramablen.



Alassane CISSOUMA