CAF : Un championnat de football scolaire en gestation Publié le samedi 17 avril 2021 | Mali Tribune

De passage au Congo, le président de la Confédération africaine de Football a adhéré à un projet de mise en place d’un championnat de football scolaire qu’il souhaite étendre sur une grande partie du continent.

En visite de travail à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le mercredi 7 avril 2021, Patrice Motsepe, a salué le lancement d’un projet pilote de compétition inter-scolaire en Afrique. Selon le site web de la Caf, il a assisté avec son secrétaire général Véron Mosengo Omba à la signature d’une convention à cet effet par la Secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, le ministre des Sports et des Loisirs de la RDC, Marcel Amos Mbayo Kitenge et le Président de la Fédération congolaise de football (Fecofa, Constant Omari. « Ravi de cette initiative, le Dr. Motsepe a annoncé à cette occasion que la CAF ferait sa part. Elle prévoit d’étendre la compétition interscolaire pilote de la RDC aux six zones d’Afrique jusqu’au stade d’une finale continentale, et d’en faire ainsi un championnat panafricain », rapportent les communicateurs de la Caf qui expliquent que ce projet, ainsi que le cadre posé pour sa mise en œuvre, se veut un catalyseur de valeurs positives et d’espoir pour la jeunesse et il y a lieu de lui accorder toute l’importance qu’il peut avoir en termes de progression personnelle et sociale. « Pour progresser en Afrique, nous devons créer des partenariats qui accéléreront la croissance et mettre en place des structures au niveau des jeunes, en nous concentrant notamment sur les écoles. Le football est le sport numéro un en Afrique. Il peut et doit créer des opportunités sur notre continent aux nombreux défis », a expliqué le patron du football africain.



Lors de son séjour à Kinshasa, ajoutent les communicateurs de la Caf, le Président Motsepe a également rendu une visite de courtoisie au Président de la République Démocratique du Congo, S.E M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui soutient l’organisation de tournois de football dans les écoles de tout le pays, ainsi que dans le reste du continent.



Alassane CISSOUMA