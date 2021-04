Taekwondo : Le ministre Mossa donne des assurances - abamako.com

Taekwondo : Le ministre Mossa donne des assurances Publié le samedi 17 avril 2021 | Mali Tribune

Le mardi 13 avril 2021, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher a reçu en audience le président de la Fédération malienne de Taekwondo, Dr. Alioune Dadra Traoré, accompagné par le Secrétaire général de la Fédération, Yacouba Traoré et quelques athlètes dont Seydou Fofana médaillé d’or du Championnat “OPEN DE TURQUIE”. La rencontre a été également l’occasion pour les visiteurs du jour de faire part au Ministre Ag Attaher, plusieurs doléances.

Selon le Président de la Fédération, le but de la rencontre était de présenter au ministre la médaille d’or de Seydou Fofana, décrochée lors de la compétition “Open de Turquie”, mais également de parler des perspectives de préparation et les dispositions envisagées pour une pleine participation du Mali aux jeux olympiques.



La rencontre a été également l’occasion pour faire part au ministre Ag Attaher, certaines doléances telles que l’accompagnement des athlètes pour le championnat d’Afrique au Sénégal prévu en mois de juin 2021, mais aussi demander son accompagnement pour le tournoi en Espagne du 16 au 18 avril 2021 qui verra la participation du jeune Seydou Fofana et bien d’autres athlètes.



A toutes les préoccupations évoquées, le ministre Mossa Ag Attaher dans une grande ouverture d’esprit a rassuré, quant à l’accompagnement de son département, et adressé ses vives félicitations au jeune Fofana pour sa performance en décrochant la médaille d’or qui honore le Mali.



Le ministre Mossa Ag Attaher a également rassuré les responsables de la Fédération et les athlètes de toute sa disponibilité à leurs égards et adressé ses vives félicitations au médaillé d’or. Il s’est dit également disponible à accompagner la Fédération pour une meilleure préparation de nos athlètes pour les compétitions internationales.



À sa sortie d’audience, le Président de la Fédération Dr. Alioune Badra Traoré s’est dit très satisfait et dit ne pas avoir de mot exact pour remercier le Ministre pour sa disponibilité.







Alassane, avec la cellule de Communication du ministère