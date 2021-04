Commissariat du 17eme arrondissement de l’hippodrome : Les auteurs des braquages d’une agence de transfert d’argent à l’ACI, de la BSIC…interpellés - abamako.com

Commissariat du 17eme arrondissement de l'hippodrome : Les auteurs des braquages d'une agence de transfert d'argent à l'ACI, de la BSIC…interpellés Publié le samedi 17 avril 2021 | Aujourd`hui

© Autre presse par DR

police malienne

Le commissariat du 17ème arrondissement de l’Hippodrome vient de mettre le grappin sur quatre bandits dont deux éléments dangereux, auteurs de plusieurs braquages à main armée et un condamné à mort par contumace.

Les quatre personnes interpellées ont été présentées le lundi dernier à la presse par le commissaire du 17ème arrondissement, Seydou Coulibaly dit Zarawana, qui avait à ses côtés son adjoint Moussé M’Baye et de nombreux collaborateurs. Pour le commissaire Coulibaly, c’est suite à l’attaque de l’agence de transfert d’argent à l’ACI 2000 survenu le 27 mars 2021 que le directeur général de la police nationale a diffusé un message invitant toutes les unités de sécurité publique de procéder à la recherche des auteurs de ce forfait.







“Le 6 avril 2021, les élément du 17ème arrondissement ont, sur la base de renseignements, procédé à une descente dans un appartement sis à Faladié. Résultat : quatre individus interpellés en possession de deux armes modernes, notamment un pistolet mitrailleur et un pistolet automatique dérobé sur un policier à la suite d’une attaque” a expliqué le Commissaire.Selon lui, il ressort de l’enquête que Souleymane Coulibaly dit Papou et Makan N’Diaye ont tous reconnu avoir pris part au braquage de l’ACI et perpétré quatre autres à l’intérieur de Bamako et dans la périphérie, de janvier 2021 à mars 2021.



“Leur première attaque a eu lieu dans une boutique de vente de téléphones à Faladié le 22 janvier 2021, la deuxième dans une agence de Orange money à Sénou le 29 janvier 2021, la troisième à la quincaillerie 2002 sise à Ouezzindougou et la dernière attaque s’est produite le 27 mars à l’ACI” a ajouté le Commissaire Seydou Coulibaly.







A l’en croire, ces mêmes enquêtes prouvent que Souleymane Coulibaly dit Papou et Makan N’Diaye sont des repris de justice et étaient incarcérés à la prison de Koulikoro avant de profiter d’une assistance extérieure pour introduire une arme dans la prise. Arme, avec laquelle, ils tiré à bout portant sur le surveillant de prison pour disparaitre dans la nature à la frontière guinéenne à Kouremalé.



En tout cas, Souleymane Makan ont un passé sombre dans le domaine criminel. “Souleymane Coulibaly a été déféré après une attaque contre la banque Bsic de Faladié ou une importante somme d’argent, à savoir 69 millions Fcfa, a été emportée. Quant à Makan N’Diaye, il avait été aussi interpellé par le Tribunal de la commune III pour vol à main armée, détention illégale d’arme à feu. Il a été jugé après son évasion et condamné à mort par contumace”, a -t-il ajouté.



S’agissant des deux autres qui ont été interpellés en même temps que Souleymane et Makan, le patron du commissariat du 17ème arrondissement de poursuivre qu’ils se sont retrouvés au mauvais moment et surtout au mauvais endroit.



Aussi, il a ajouté qu’un troisième élément ayant pris part à ces différentes attaques est toujours dans la nature. Il est activement recherché.



Kassoum THERA