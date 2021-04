Gouvernement de transition un remaniement s’impose ! - abamako.com

News Politique Article Politique Gouvernement de transition un remaniement s’impose ! Publié le dimanche 18 avril 2021 | L'Intelligent Mali

Le Premier ministre, Moctar Ouane, participe au Sommet extraordinaire de la Cedeao par visioconférence

Bamako, le 02 février 2021. Le Premier ministre, Moctar Ouane, a participé, depuis son cabinet, à la Primaire, au Sommet extraordinaire de la Cedeao organisé par visioconférence.





Le gouvernement de Moctar Ouane a besoin du sang neuf et cela passe par un remaniement qui certainement verra des départs et des entrées pour une mission de transition bien remplie au bonheur des maliens. Aujourd'hui l'immobilisme de l'action gouvernementale impose la nécessité urgente d'un remaniement pour faire bouger les lignes et faire en sorte que le peuple soit un peu épargné du fait d'incapable et surtout des gens imposés par certains leaders religieux et qui peinent à prouver leur sens d'homme d'état au sein de l'appareil gouvernemental. Le Mali un des moments les plus critiques de son existence post IBK , du fait de l'insouciance et de l'incapacité de certains membres du gouvernement Moctar Ouane. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de donner une nouvelle orientation avec des objectifs bien précis et concis pour faire face au reste de la transition malienne. On ne peut pas regarder un leader religieux pour garder son ministre bien travailler



Source : L intelligent