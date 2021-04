Les prix des denrées alimentaires flambent en Afrique de l’Ouest: inquiétude du PAM - abamako.com

News Afrique Article Afrique Les prix des denrées alimentaires flambent en Afrique de l’Ouest: inquiétude du PAM Publié le dimanche 18 avril 2021 | RFI

Le Programme alimentaire mondial (PAM) sonne l'alerte concernant la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest, une région déjà fragilisée par les conflits. Elle pourrait faire basculer plus de 31 millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, alors que s'approche la période de soudure.

En Afrique de l’Ouest et centrale, le PAM appelle à éviter une « catastrophe alimentaire ». Plus de 31 millions de personnes dans la région devraient tomber en situation d’insécurité alimentaire dans la région, un chiffre supérieur de plus de 30% à celui de l’année dernière. Et selon le PAM, ce chiffre représente le niveau le plus élevé depuis près de dix ans.



En moyenne, la hausse des alimentaires produits s'élève à 39%, mais dans certaines zones, les prix ont grimpé de plus de 200% selon le Programme des Natinos unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.

La pandémie de Covid-19 est l'un des facteurs de cette hausse



Evidemment, l'épidémie de Covid-19 et surtout les mesures prises pour l'endiguer sont l'un des facteurs principaux de cette flambée.