Il est temps de repenser la stratégie américaine au Sahel

Près de 10 ans après l’intervention militaire française qui a chassé les combattants affiliés à Al-Qaida du nord du Mali, la région du Sahel continue de faire les gros titres avec l’insurrection islamiste qui connaît la croissance la plus rapide au monde et l’une des crises humanitaires les plus graves au monde. Dans toute la région, l’insécurité et l’instabilité sociopolitique continuent d’atteindre de nouveaux sommets. Or, les revers incessants dans la lutte contre le terrorisme sapent le soutien politique aux acteurs internationaux dans une région où un « embouteillage » de donateurs est actuellement à l’œuvre. Pour ces raisons, un changement de la politique internationale à l’égard du Sahel n’est pas seulement nécessaire, il est devenu inévitable.



Plus important encore, il est grand temps que les États-Unis repensent leur stratégie dans la région. Avec moins d’activités liées au contre-terrorisme et des efforts diplomatiques mieux ciblés, les États-Unis parviendraient mieux à éviter les crises politiques et sécuritaires au Sahel. Par la même occasion, les États-Unis retrouveraient leur pertinence stratégique en Afrique en cette période de détresse mondiale.



Ce qui n’a pas marché : Une approche trop militariste







Au fil des ans, les pays du Sahel, qui comprennent le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, ont reçu une aide substantielle des États-Unis en matière de sécurité dans le cadre du Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme (TSCTP). Le TSCTP a été créé en 2005 dans le cadre d’un effort multi-agences visant à aider les pays partenaires d’Afrique de l’Ouest et du Nord à faire face aux menaces terroristes intérieures. Par le biais du TSCTP, la politique étrangère des États-Unis au Sahel adopte – en théorie – une approche holistique qui aborde les défis politiques, de développement, socio-économiques et de gouvernance. En réalité, l’engagement des États-Unis au Sahel a été excessivement militariste, comme le prouvent les millions de dollars dépensés chaque année en assistance à la sécurité et en soutien institutionnel à la guerre intérieure contre les groupes militants dans la région. Malheureusement, les guerres contre le terrorisme soutenues par les États-Unis dans la région ont plus que souvent entraîné des pertes civiles, des violations généralisées des droits de l’homme et une corruption généralisée. En février, Human Rights Watch a signalé plus de 600 exécutions illégales depuis 2019 commises par les forces de sécurité du Mali, du Niger et du Burkina Faso lors d’opérations antiterroristes.



En septembre 2020, le bureau de l’inspecteur général du département d’État a publié un audit non classifié des efforts du TSCTP, concluant qu’une surveillance inadéquate des contrats et des activités gérés par le bureau des affaires africaines du département d’État a entraîné une mauvaise gestion des fonds et une inefficacité totale des programmes TSCTP. Le rapport d’audit conclut que les dépenses du TSCTP – plus d’un milliard de dollars depuis 2005 – sont « gaspillées » et que le département a « une assurance limitée que le TSCTP atteint ses objectifs de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et de traitement des facteurs sous-jacents de la radicalisation en Afrique de l’Ouest et du Nord ». Depuis sa création, le TSCTP a fait l’objet de critiques similaires de la part du Government Accountability Office, qui a averti que « les documents utilisés pour planifier les activités ne classent pas les activités proposées par ordre de priorité et n’identifient pas les jalons nécessaires pour mesurer les progrès ou apporter des améliorations ».



Les lacunes du TSCTP mettent en évidence un profond défaut conceptuel, qui rend presque impossible la mesure de l’efficacité de la lutte contre le terrorisme sur un sol étranger. Au Sahel, les États-Unis ont fourni à l’armée française des renseignements essentiels et un soutien logistique. La récente visite de la ministre française de la défense à Washington confirme l’importance de la présence américaine dans la région. Au cours de sa visite, la ministre Florence Parly a expliqué très explicitement comment les opérations militaires de la France dans la région souffriraient si Washington supprimait les renseignements et le soutien logistique indispensables qu’elle fournit actuellement à son homologue français en Afrique occidentale. En tant que tel, un retrait militaire complet des États-Unis d’Afrique serait hautement indésirable. Toutefois, comme la France reste à la tête des efforts de lutte contre le terrorisme au Sahel, l’occasion se présente pour les États-Unis de devenir un leader diplomatique dans la région.



Quatre façons de réorienter la politique étrangère des États-Unis au Sahel



L’appareil de politique étrangère des États-Unis n’est actuellement pas organisé de manière adéquate pour faire face aux problèmes humanitaires, de développement et de sécurité du Sahel. Pour que les problèmes du Sahel ne dépassent pas les efforts réactifs de Washington comme ils l’ont fait dans le passé, les États-Unis doivent changer la façon dont les bureaux de politique étrangère mènent leurs affaires.



1. Reconnaître les liens entre les développements politiques et sécuritaires en Afrique du Nord et au Sahel et se réorganiser en conséquence.



Une réorganisation s’impose au Département d’État, qui place les pays d’Afrique du Nord dans le Bureau Afrique. Les groupes terroristes tels qu’Ansar Dine, Al-Qaida au Maghreb islamique et Al-Mourabitoun ont leurs racines en Algérie et opèrent à travers les frontières de plusieurs pays d’Afrique du Nord. En particulier depuis la chute du dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011, des armes et des combattants ont afflué au Sahel depuis la Libye, qui à son tour est désormais la route privilégiée pour le trafic de personnes et de drogues du Sahel vers l’Europe. La drogue, le trafic d’êtres humains et le braconnage financent aussi bien les groupes mécontents que les terroristes et les organisations criminelles. Pourtant, le département d’État américain continue de diviser la région en deux bureaux, reliant l’Afrique du Nord au Moyen-Orient et non à l’Afrique subsaharienne.



Alors que le ministère de la Défense a pris des mesures pour opérer au niveau régional au-delà de ces frontières, le département d’État ne fournit aucune contrepartie comparable. La justification de la séparation de l’Afrique du Nord du Bureau Afrique, prise à l’époque de Kissinger, était que les pays d’Afrique du Nord étaient importants et activement engagés dans la diplomatie du Moyen-Orient, en particulier entre Israël et le monde arabe. C’était peut-être vrai à l’époque, mais ce n’est plus du tout leur centre d’intérêt. Bien que le Maroc et le Soudan aient signé l’année dernière des accords de normalisation avec Israël sous l’égide des États-Unis, tous les pays d’Afrique du Nord – à l’exception de l’Égypte en partie – sont aujourd’hui accaparés par des problèmes de stabilité, d’extrémisme, de terrorisme et d’activité criminelle, qui les lient davantage aux pays situés au sud qu’à l’est.



2. Développer un programme d’aide américain unique pour le Sahel, en évitant les efforts dispersés.



Les programmes américains sont divisés par fonction entre le trafic de drogue, la protection de la faune, le développement et la sécurité et sont principalement bilatéraux plutôt que régionaux. Un pas en avant serait que l’administration Biden demande au Congrès de mettre en place un programme d’aide unique pour le Sahel, qui pourrait être réparti selon les besoins entre les programmes bilatéraux et régionaux, pour lutter contre le crime transnational, la résilience environnementale et le développement.



3. Développer les opportunités économiques dans la région.



En utilisant des structures telles que le Club du Sahel de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les Nations Unies et les structures régionales africaines, les États-Unis peuvent diriger plus efficacement leurs efforts sur des plans tels que la régénération du bassin du lac Tchad et d’autres programmes qui offrent plus d’opportunités économiques dans la région, un domaine souvent négligé dans la politique étrangère américaine au Sahel.



4. Affirmer le leadership diplomatique des États-Unis au Sahel.



Les États-Unis n’ont que récemment créé un poste d’envoyé spécial pour le Sahel. Cet envoyé spécial est avant tout chargé de « maximiser les efforts diplomatiques des États-Unis pour faire face à la menace des organisations extrémistes violentes ». L’envoyé spécial s’engage également « à soutenir activement la gouvernance, la libéralisation politique, la croissance économique et le développement afin de parvenir à une paix et une stabilité à long terme dans la région. » Le Dr J. Peter Pham a été le tout premier envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel lorsqu’il a été nommé en mars 2020 par l’administration Trump. Il reste à être remplacé par l’administration Biden. Pièce centrale de la coordination des efforts diplomatiques américains dans la région, le nouvel envoyé pour le Sahel devrait être un professionnel très apprécié, qui entretient de solides relations tant à Washington que dans la région. Alors que M. Pham relevait du Département d’État, le poste du nouvel envoyé pourrait être revalorisé en un envoyé présidentiel américain pour le Sahel, à l’instar de la nomination de John Kerry en tant qu’envoyé présidentiel américain pour le climat, qui siégerait au Conseil national de sécurité et pourrait influencer directement la politique étrangère des États-Unis de manière holistique. Cela enverrait certainement un signal fort aux dirigeants régionaux et aux partenaires internationaux. Un personnel qualifié et des ressources adéquates devraient également contribuer au succès de l’envoyé.



À l’épicentre des crises à plusieurs niveaux du Sahel, le Mali est en pleine tourmente depuis qu’un coup d’État militaire a renversé un président démocratiquement élu en 2012. L’histoire s’est répétée en août 2020 lorsqu’un autre coup d’État militaire a renversé le président démocratiquement élu, Ibrahim Boubacar Keita. Après le coup d’État, un gouvernement de transition a été mis en place et un nouveau président a été nommé. Au Conseil de sécurité des Nations unies, début avril, l’ambassadeur américain aux Nations unies a exhorté le Mali à organiser des élections libres et équitables à la fin de la période de transition de 18 mois. Si les récentes remarques des États-Unis au Conseil de sécurité ne sont pas passées inaperçues auprès des responsables maliens, Washington est resté extrêmement prudent dans ses déclarations condamnant les principaux événements déstabilisateurs dans la région. Affirmer le leadership diplomatique des États-Unis au Sahel nécessitera un positionnement sans ambiguïté des États-Unis par le biais de déclarations claires et ciblées et un effet de levier stratégique de la représentation américaine aux Nations Unies, à l’Union africaine et à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, communément appelée CEDEAO.



En gardant à l’esprit que les conflits localisés et les menaces terroristes sont mieux traités par les entités nationales et régionales, il est encore temps pour les États-Unis de refondre leur politique sahélienne. En raison de la faiblesse des armées, de la porosité des frontières et de la fragilité des États, l’aide internationale a été essentielle dans la région. Cependant, cela ne fera pas de mal aux États-Unis ni à ses partenaires sahéliens de réorienter les fonds vers une architecture diplomatique intelligemment articulée. La poursuite d’une politique trop axée sur le contre-terrorisme militarisé ne suffira pas. Renforcer et étendre les efforts diplomatiques à Washington et dans la région sera certainement un pas dans la bonne direction.



