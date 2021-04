Sortie de crise: la plateforme Espérance Nouvelle JIGIYA KURA invite les autorités de la transition à renoncer au référendum - abamako.com

Sortie de crise: la plateforme Espérance Nouvelle JIGIYA KURA invite les autorités de la transition à renoncer au référendum Publié le dimanche 18 avril 2021

© aBamako.com par FS

La conférence des présidents de la plateforme Espérance Nouvelle (JIGIYA KURA) s’est réunie ce dimanche 18 avril 2021 à Bamako sous la houlette de son président, Housseini Amion GUINDO, pour statuer sur le chronogramme électoral annoncé par le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation.



Après analyse de la situation socio-politique et institutionnelle du pays, et conformément à la volonté exprimée par Espérance Nouvelle (JIGIYA KURA) lors de sa rentrée politique, la plateforme salue la publication du chronogramme des élections qui respecte le délai imparti pour la transition, malgré le manque de concertation préalable avec la classe politique et la société civile.



Cependant, la Plateforme politique Alliance JIGIYA KURA recommande de faire économie de toutes les questions problématiques, notamment l’organisation d’un référendum.

La plateforme politique JIGIYA KURA exprime son inquiétude quant à la ténabilité aux plans technique et financier de tous ces scrutins en si peu de temps.

En revanche, la plateforme JIGIYA invite les autorités de la transition à plus d’inclusivité dans la mise en œuvre du chronogramme.



M.S