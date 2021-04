ONG de défense des droits de l’homme et des peuples : L’Association Réseau des Clubs-Abidine International (ARCA-International) présente au Mali - abamako.com

ONG de défense des droits de l'homme et des peuples : L'Association Réseau des Clubs-Abidine International (ARCA-International) présente au Mali Publié le lundi 19 avril 2021 | Le Pays

Dans sa volonté intense de défendre les droits de l’homme et des peuples, Madame Abidine Rakia Alphadi a créé une organisation non gouvernementale de solidarité internationale, à vocation humanitaire, à but non lucratif et apolitique dénommé l’Association Réseau des Clubs-Abidine International (ARCA-International. Cette ONG internationale est désormais présente au Mali. Son représente est Mahamane Adiéda Touré.



Madame Abidine Rakia Alphadi, une femme bien connue au Mali pour ses engagements multiples, vient de créer son ONG humanitaire, l’Association Réseau des Clubs-Abidine International (ARCA-International). Cette ONG, selon les statuts et Règlement intérieur, est une organisation non gouvernementale de solidarité internationale, à vocation humanitaire, à but non lucratif et apolitique de promotion, de protection et de défense des droits de l’homme.



Selon son représentant à Bamako, Mahamane Touré que nous avons reçu à notre rédaction, l’ONG ARCA-International a pour but de mettre en place un outil performant constitué par des « Association du Réseau Club Abidine (ARC-A) qui sont des associations nationales ou des ambassadeurs de réseau, en vue de créer une solidarité internationale, d’œuvrer à la construction d’une nouvelle Afrique et de défendre leurs droits humains et électoraux. Ce n’est pas tout, les Statuts et Règlement intérieur indiquent que l’ONG va, entre autres, : lutter contre la violence sous toutes ses formes ; promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales ; de lutter contre l’impunité ; lutter contre la corruption sous toutes ses formes ; promouvoir la bonne gouvernance et la transparence ; s’activer autour des questions liées au genre ; promouvoir le développement économique, social et durable des pays africains ; œuvrer en faveur des personnes vulnérables.



Cette jeune organisation internationale a 14 objectifs spécifiques, selon son représentes au Mali. Ces objectifs sont : aider tout africain qui le souhaite, à retourner dans son pays en vue de participer activement à la construction d’une Nouvelle Afrique ; Défendre toute personne qui en fait une demande à « ARCA-A » contre les injustices qui portent atteinte à ses droits humains de tout genre ; vulgariser la culture des droits de l’homme dans toutes les couches des sociétés où « ARCA-A » est implantée ; apprendre aux populations, par la formation et l’éducation, une culture de non-violence, de la solidarité et de la paix ; engager toute opération légale destinée à la vulgarisation des instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux de promotion et de protection de la paix et des droits de l’homme et leur utilisation optimale ; engager toute opération légale destinée à favoriser et à promouvoir l’éveil d’une citoyenneté agissante ; engager toute opération légale destinée à favoriser et à promouvoir l’émergence et l’instauration de l’État de droit ; engager toute opération légale destinée à favoriser et à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence en vue d’établir la justice sociale ; engager toute opération légale destinée à contribuer au respect des libertés fondamentales ; aider tout membre du réseau à résoudre tout problème concret auquel il se trouve confronté, par tous les moyens légaux ; mener des actions spécifiques concrètes en vue de promouvoir les jeunes, les femmes et les hommes ; mener des actions spécifiques concrètes en vue de promouvoir l’art et la culture ; aider la mise en place dans chaque pays où une « Association Réseau Club-Abidine » est implanté, un parti politique agréé par le Réseau capable de soutenir tout membre du réseau candidat à une élection de son choix dans son pays, afin qu’il puisse se présenter à ladite élection et l’emporter, en vue d’œuvrer activement à la construction d’une Afrique nouvelle et à la réalisation des objectifs du réseau ; aider à la promotion de l’amitié entre les africains et les autres peuples du monde ; aider à la création des Pôles juridiques d’urgences dans chaque pays où est implantée une association nationale « ARCA » pour apporter les premières aides juridiques nécessaires à tout demandeur et lui indiquer les voies de recours pertinentes



Mahamane Touré, représentant ARCA-International



Juriste de formation et habitant à Kalaban-coro Adekene est, depuis le 2O décembre 2020, le représentant de cette ONG dont la devise est : « Paix-Liberté-Justice-Fraternité-Solidarité-Dignité ». Il a été désigné par Madame Abidine Rakia Alphadi, la fondatrice de l’ONG ARCA-International.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS