Basketball /7ème journée : L'AS Police tombe chez les hommes et le Djoliba gagne chez les dames Publié le lundi 19 avril 2021

Les policiers sont tombés samedi après-midi devant l’Attar Club de Kidal par le score de 65-74. Leur première défaite en cette 7ème journée depuis le début du championnat national de première division de basketball. La rencontre s’est jouée au palais des sports Salamatou Maïga



Au début de la rencontre l’équipe de la région de Kidal se montre déterminer en menant le 1er QT 16-6 et maintenir l’avant jusqu’à la pause 31-38.



A la reprise, les policiers vont essayer de sortir la tête dans l’eau sans succès. Ils finiront par perdre les deux derniers QT 60-46 et 74-65. Ainsi l’AS Police chez les hommes s’incline lors de cette 7ème journée après 6 matchs sans défaite.



Toujours chez les hommes, le Stade Malien de Bamako a battu 65-60 l’AS Mandé. Le Sigui de Kayes a eu raison du Centre Bintou Dembélé CBD 80-57. Et enfin l’AS Commune VI s’est inclinée 51-63 face à l’AS Real de Bamako.



Chez les Dames, le derby de cette journée Djoliba AC – Stade Malien de Bamako a été remporté par les rouges de Hèrèmakono 84-78. Les 1er et 2ème quarts temps ont été remportés par les blancs de Bamako 24-20 et 38-35. C’est donc après la pause que les données vont changer en faveur des rouges dames, qui remontent successivement au score 60-60 au 3ème QT et 84-78 au 4ème QT.



Les Policières comme d’habitude ont dominé les dames de l’Attar Club de Kidal sur le score de 69-37. Le Kalaban Sport Club (KSC) également a dominé le Centre Bintou Dembélé 76-43. Et les dames de l’AS Real s’imposent 73-65.



Au classement général après cette 7ème journée, l’Attar Club de Kidal occupe la tête chez les Hommes avec 13 points, suivi de l’AS Police 13 points et du Stade malien 12 points.



Chez les dames, le trio de tête est occupé respectivement par l’AS Police (14 points), le Djoliba AC (13 points) et le KSC (12 points).



Djélika Guindo