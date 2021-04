Commissariat de police du 17ème Arrondissement de Bamako : Des présumés auteurs de quatre attaques dont deux évadés de la maison centrale d’arrêt de Koulikoro arrêtés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Faits Divers Article Faits Divers Commissariat de police du 17ème Arrondissement de Bamako : Des présumés auteurs de quatre attaques dont deux évadés de la maison centrale d’arrêt de Koulikoro arrêtés Publié le lundi 19 avril 2021 | Le Pays

Tweet

Les éléments de police du 17ème Arrondissement de Bamako, ont mis le grappin sur des présumés auteurs de quatre attaques perpétrées à Bamako. Parmi eux figurent les présumés brigands qui, après avoir tiré sur un surveillant, s’étaient évadés de la maison centrale d’arrêt de Koulikoro.



Cette arrestation est partie d’un avis de recherche lancé le 17 mars 2021 par le directeur national de la police après la perpétration de certaines attaques dans la ville des trois caïmans (Bamako). Sur ces quatre, figure l’attaque survenue le 22 janvier 2021 contre une boutique de vente de téléphones sise à Faladié. La deuxième attaque a eu lieu contre une agence Orange Money sise à Sénou en date du 22 janvier 2021. Au cours de cette attaque, un gardien a été grièvement blessé à la jambe après avoir reçu des balles des bandits. « Ils ont tirés à bout portant sur le gardien qui avait en charge de sécuriser l’agence Orange Money », explique le commissaire divisionnaire Seydou Coulibaly. La troisième attaque s’est tenue contre la quincaillerie 2002 sise à Ouinzzindougou. Une attaque au cours de laquelle, rappelle le commissaire du 17ème Arrondissement, les employés ont été mis à plat ventre avant de vider toutes les caisses de l’argent. Et la dernière attaque a eu lieu à l’ACI 2002 en date du 27 mars 2021. « C’est cette dernière attaque qui a incité le directeur national de la police à envoyer des messages d’avis de recherche à toutes les unités de police contre les auteurs de la perpétration des quatre attaques », rapporte le commissaire. Ainsi, poursuit-il, la descente inopinée des éléments du 17ème Arrondissement a permis de mettre la main sur une bande. « Au cours de l’enquête, détaille le commissaire, il ressort que les nommés Souleymane Coulibaly dit Papou et Makan N’Diaye étaient tous des détenus de la maison centrale d’arrêt de Koulikoro ». Cherchant alors à s’évader à l’époque, ces deux individus ont profité de l’assistance de l’extérieure pour infiltrer une arme dans la prison de Koulikoro.



Une fois en possession de cette arme, ajoute le commissaire, les nommés Souleymane et Makan ont nourri l’intention de s’évader. « Ils ont tiré à bout portant sur le surveillant de prison avant de s’évader à la nature où deux motocyclistes leur attendaient », a-t-il confié. Une fois sortis de la prison, Souleymane Coulibaly dit Papou et Makan N’Diaye ont élu refuge à Kourémalé (frontière entre le Mali et la Guinée Conakry) où ils planifiaient des attaques sur Bamako en complicité avec un certain Mamadé, dit le commissaire. Ce nommé Souleymane a été aussi déféré par la justice pour avoir commandité l’attaque qui a eu lieu contre la banque BSIC de Faladié où le montant estimé à 69 millions de F CFA a été emporté. Quant au nommé Makan N’Diaye, celui-ci avait déjà été détenu et placé sous mandat par le tribunal de la commune III pour « association des malfaiteurs ; vol en main armée ; détention illégale d’arme à feu ». Il avait été jugé le 7 décembre 2020 par la cour d’Assises de Bamako qui lui avait condamné à la peine de mort par contumace. Aussi, selon le compol, Souleymane Coulibaly dit Papou est le chef de gangs ;le second présumé auteur de cette bande est Makan N’Diaye suivi de Abdoulaye Keita et d’Amady Gakou dit Bandigui. « Parmi ces quatre arrêtés, il y a deux (Souleymane et Makan) qui reconnaissent avoir participé à toutes les attaques. Les deux autres (Abdoulaye Keita et Amady Gakou dit Bandigui) ont été retrouvés au même moment et aux mêmes endroits. L’autre personne qui a participé à toutes les attaques et qui est activement recherché par la police est Mamadé », raconte le commissaire précisant que la moyenne d’âge de ces présumés coupables est 24 ans.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS