News Société Article Société Police nationale du Mali : Une vague nomination opérée par la Direction générale Publié le lundi 19 avril 2021 | Le Pays

Cérémonie de sortie de la 15ème promotion des Commissaires

Bamako, le 18 janvier 2019 Le Général de Division Salif TRAORÉ a présidé, ce jeudi 17 janvier 2019, la Cérémonie de sortie de baptême et de remise des épaulettes à la 15ème promotion des Commissaires et à la 20ème promotion des Officiers de Police. Tweet

A Bamako comme dans pas mal de circonscriptions administratives du pays, de nombreuses nominations ont été, le 13 avril 2021, faites par la Direction nationale de police.



La direction nationale de la Police a effectué des vagues de mutations la semaine dernière. La décision N°2021-1202 du 13 avril 2021 se le précise dans son 1erarticle : « Les fonctionnaires de police du corps des commissaires dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après… ».Via cette décision, on constate la nomination du commissaire de police Hai Dramé comme commandant de l’unité mobile de sécurité intérieure ; suivie de celle du commissaire divisionnaire Aïssata Touré, commandant adjoint du groupement mobile de sécurité de Bamako (GMS).Le commissaire principal Abdramane Maiga a été nommé au poste de commandant de la 4ème compagnie de Maintien d’Ordre ; et le commissaire de police Ibrahima Boly s’est retrouvé au poste de commandant de la 5ème compagnie de Maintien d’Ordre.



La même chaine de changement s’est opérée dans plusieurs commissariats de police de Bamako et dans des régions du pays. A titre d’exemple, le nouveau commissaire de police du 7ème Arrondissement est le commissaire divisionnaire Mamadou Mounkoro. Celui du 8ème Arrondissement est Baba N’Daw. Alors qu’il était géré par le commissaire Ibrahim Togola, le commissariat de police du 13ème Arrondissement est actuellement confié au commissaire principal Alhousseyni Ag Souleymane. Dans le cercle de Kati, la gestion du 1er Arrondissement est revenu à M. Sory Sangaré. Celui du 2ème Arrondissement est le commissaire divisionnaire Beh Dakouo. Ces mêmes mutations ont été, par la Direction nationale du corps, effectuées à Koulikoro, Sikasso ; Mopti ; Djenne ; Tombouctou ; à Gao ; Nioro ; Dioila ; Bougouni ; et à Bandiagara.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS