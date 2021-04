ME Ceick Oumar Konaré à prpos des prochaines élections présidentielles: « Le candidat qui sera élu aura le même sort qu’IBK » - abamako.com

Le gouvernement de Transition a fixé le mercredi 14 avril dernier les dates des prochaines élections au Mali. Le chronogramme de ces élections a fait l’objet de plusieurs critiques de la part de l’opinion nationale qui trouve très peu le temps qui reste. Me Cheik Oumar Konaré est monté au créneau pour prévenir un autre coup d’État contre le prochain Président si les élections se tenaient dans ces conditions.



Les dates des futures élections au Mali ont été publiées le 14 avril dernier. Le Gouvernement de Transition a en effet décidé de la tenue des futures élections présidentielles et législatives couplées, le dimanche 27 février 2022 pour le premier tour, et le dimanche 13 mars et 20 mars 2022 pour les seconds tours.



Le chronogramme fixe l’élection référendaire, le dimanche 31 octobre 2021 et l’élection des conseillers des Collectivités, le dimanche 26 décembre 2021.



L’annonce de ces dates a fait réagir plusieurs de nos compatriotes.



Pour certains, la Transition a pour mission d’assainir la gouvernance du Mali et le processus des élections. Rien n’a été fait à en croire certains observateurs.



Me Cheik Oumar (…)





DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON