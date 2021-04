Affrontement entre chasseurs Donzos et force obscurantistes: Plusieurs dizaines de terroristes mis hors de combat dans le secteur de Djenne - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Affrontement entre chasseurs Donzos et force obscurantistes: Plusieurs dizaines de terroristes mis hors de combat dans le secteur de Djenne Publié le lundi 19 avril 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet

Les hommes de Amadou Kouffa et les chasseurs de Djenné ont engagé des combats violents entre eux ces derniers jours. Certaines sources avancent plus de 50 morts et autant de blessés graves de part et d’autres.



Selon nos sources, les djihadistes ont décidé de passer à l’offensive après que les chasseurs Donzos aient opposé leur « niet » catégorique au paiement de la « zakat » par les habitants conformé(…)





MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON