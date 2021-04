Réformes politiques et institutionnelles: le Premier ministre OUANE met le Comité d’orientation stratégique sur les rails - abamako.com

Réformes politiques et institutionnelles: le Premier ministre OUANE met le Comité d'orientation stratégique sur les rails Publié le lundi 19 avril 2021

Atelier de suivi évaluation du Plan d`Action du Gouvernement (PAG) 2020-2022

Bamako, le 07 Avril 2021, le Premier Ministre Moctar OUANE a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de suivi évaluation du Plan d'Action du Gouvernement (PAG) 2020-2022 à l'hôtel Radison Collection.

La salle de conférence de la primature a abrité, ce lundi 19 Avril 2021, la cérémonie de lancement officiel du Comité d'orientation stratégique. Cette cérémonie a été présidée par le Premier Ministre Moctar OUANE, en présence du Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, du Ministre de la Refondation de l'Etat chargé de Relations avec les Institutions, des représentants des partis politiques et des représentants de la société civile. Le Premier Ministre Moctar OUANE, dans son allocution, a souligné que "cette rencontre de ce 19 avril 2021, consacre la coïncidence entre le souhaitable et le possible".

La date du 19 avril 2021 sera-t-elle marquée d'une pierre blanche. En tout cas, elle constitue la moisson des graines que l'ensemble des acteurs de la transition ont semé au cours des trois derniers mois. C'est-à-dire les acteurs de l'accélération de la cadence de la transition.



Ces acteurs se disent fiers de voir que le Comité d'Orientation Stratégique, dont ils ont eu l'audace politique de suggérer la création, est maintenant sur les rails. Ces membres et son mode de fonctionnement sont connus, il reste à adopter son règlement intérieur.



Selon le Premier ministre, les membres de ce comité ont entre leurs mains un outil majeur pour apporter leur savoir et leur savoir-faire dans les réformes politiques et institutionnelles. Dans le même esprit d'impulsion et de coordination, le chef du gouvernement malien a désigné à la tête du secrétariat permanent de ce comité, une personnalité de grande expérience dont la réputation a traversé les frontières grâce à ses services dont la qualité a été reconnue et saluée par tous les bords professionnels et politiques du Mali. Il s''agit du Ministre Mohamed Alhousseini TOURE. Il sera entouré de 5 experts chargés des questions électorales, des questions institutionnelles, des questions de décentralisation et de réorganisations territoriales, des questions sociales et des questions économiques. Au total 5 cadres rompus à la tâche ainsi que des assistants, tous dévoués à la cause nationale.



Le Premier Ministre s'est dit persuadé que le ministre TOURE et son équipe bénéficieront de l'appui de la classe politique et de la société civile sans réserve. Il a rappelé trois points qu'il trouve essentiel dans la mission confiée au comité. Il s'agit de "définir le périmètre des réformes au regard des contextes et de la durée de la transition", de "formuler les recommandations sur la base des réformes identifiées par le dialogue national inclusif ainsi que les journées de concertations nationales", et de "promouvoir l'esprit des réformes institutionnelles et politiques".



Les groupes thématiques qui composeront le comité d'orientation stratégique vont se pencher sur la réorganisation territoriale et la régionalisation, sur le cadre électoral et sur la réforme institutionnelle. Chacun de ces groupes fera l'état des différentes propositions de la réforme et les analysera. Les groupes thématiques auront également à suggérer au comité les propositions de réformes jugées pertinentes et enfin proposer des stratégies de renforcement du consensus autour des réformes à conduire.



Au total, la mission des membres du comité les place au cœur du dispositif instauré par le plan d'action du gouvernement, notamment en son axe IV tel qu'adopté par le Conseil Nationale de Transition le 22 Février 2021.



Fsanogo