Un ministre offre une voiture de 30 millions à son épouse ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un ministre offre une voiture de 30 millions à son épouse ! Publié le lundi 19 avril 2021 | Le challenger

© aBamako.com par Momo

Monument de la Paix (Bamako)

Tweet

Dans ce gouvernement de transition, certains se la coulent douce en cette période de vaches plus maigres que jamais. Il nous revient de sources généralement bien informées qu’un ministre de la transition a offert une voiture d’une valeur de 30 millions à son épouse. A peine six mois de fonction ! Avec des pots de vin ? Retro commissions perçues dans son département très costaud et enregistrant de nombreux marchés ? Nos informateurs croient même savoir que Madame travaille dans un service rattaché audit département.



Source: le Challenger