Affaire complot contre le gouvernement : le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath et ses co-accusés libérés Publié le lundi 19 avril 2021 | aBamako.com

La cour suprême du Mali vient de siffler la fin du feuilleton judiciaire dans l’affaire dite du complot contre le gouvernement, ce lundi 19 Avril 2021. La cour suprême a rejeté purement et simplement le pourvoi en cassation formulé par le procureur général près la cour d’Appel de Bamako contre l’arrêt d’annulation de la poursuite contre Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath et ses co-accusés par la chambre d’accusation.



Le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath et ses co-accusés recouvrent leur liberté après plus de 5 mois d’incarcération. Ils viennent de quitter à l’instant même leurs cellules de prisons. ils ont été accueillis par une foule venue pour les soutenir.



Ras Bath en quittant sa cellule à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako a promis de faire du buzz dans son émission appelée "grands dossiers" le mercredi prochain à 21h sur renouveau FM.



La cour suprême est la juridiction suprême du Mali qui statue seulement en droits et non en faits.



Fsanogo