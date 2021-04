Lutte contre le terrorisme: La MINUSMA équipe en matériels, le Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale - abamako.com

remise d’équipements destinés au Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale

Bamako, le 19 Avril 2021

La salle de conférence du Département de la justice et des droits de l’Homme a servi de cadre pour la Cérémonie de remise d’équipements destinés au Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée et à la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée. La cérémonie s'est déroulement ce lundi, 19 Avril 2021.



Placée sous la présidence de Monsieur Mohamed Sidda DICKO, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux et Madame Mbaranga GASARABWE, Adjointe au Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au Mali, entourés de leurs proches collaborateurs.



La cérémonie symbolise, l’engagement, une fois de plus, des Partenaires Techniques et Financiers aux côtés du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme dans la quête de meilleures conditions de travail pour les services afin de les rendre plus efficaces dans l’accomplissement de leurs missions.



Cette remise d’équipements faite, d’une part, par la MINUSMA conjointement avec l’ONUDC, et d’autre part, par la MINUSMA seule, intervient à un moment où le renforcement des capacités des services constitue une action prioritaire pour le Département, inscrite dans le plan d’actions du Gouvernement pour la Transition.

le choix porté sur le Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée et sur la Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée est pertinent et amplement justifié.



la lutte contre le terrorisme oblige à renforcer, chaque jour davantage, les capacités opérationnelles du Pôle, à travers le renforcement de ses effectifs, mais aussi son équipement en moyens matériels et logistiques afin qu’il soit à la hauteur des défis auxquels notre pays fait face.

En ce qui concerne l’Administration Pénitentiaire et l’Education Surveillée, tous les efforts du Département visent à améliorer les conditions de détention dans les Etablissements, de manière à faire respecter les normes et standards internationaux en la matière. Dans le prolongement de cette ligne directrice, il s’agit de renforcer les capacités de la DNAPES en matière de réinsertion par la dotation des centres en ateliers d’apprentissage.



Cette cérémonie de remise est également la traduction manifeste de l’assistance régulière de la Section des Affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA aux services judiciaires, conformément à l’accord-cadre de coopération signé le 02 février 2021.



Par cet appui, la MINUSMA met à la disposition du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée :

- un (1) bus ;

- cinq (5) systèmes d’enregistrement biométrique portatif « Seek Avenger » ;

- un (1) logiciel d’analyse de données téléphoniques ;

- du matériel informatique, bureautique et de communication ;

- des équipements de police technique et scientifique ;

- des équipements de sécurité, notamment un système de contrôle par rayon X ;

- des formulaires de renseignement et de saisie à l’usage des Forces Armées maliennes pour faciliter le transfert de suspects et de pièces à conviction, depuis le théâtre des opérations, au PJS.



Quant à la DNAPES, les équipements qui lui destinés, dans ce lot, comprennent :

- des équipements de sécurité incluant un mini bus de transport des détenus ;

- deux (2) motos :

- divers matériels pour l’équipement et la protection des unités qui composeront la nouvelle brigade d’intervention rapide ;

- des équipements informatiques en appui au Projet AGIDERM pour l’informatisation des établissements pénitentiaires.



En ce qui concerne la deuxième partie de cette cérémonie, qui est une action conjointe MINUSMA-ONUDC en direction du PJS, elle porte sur la remise de :

- trente-cinq (35) ordinateurs portables, sur un cofinancement du Gouvernement des Etats unis ;

- cinq (5) véhicules 4X4 ;

- douze (12) motos ;

- matériel informatique complémentaire ;

- divers outils d’enquête.



La formalisation de cet appui a fait l’objet de quatre (4) accords qui ont été déjà signés par le Département, à travers le Directeur des Finances et du Matériel, et la Direction Régionale par intérim de l’ONUDC.



Cette action conjointe MINUSMA-ONUDC est étendue à la fourniture à la DNAPES d’équipements de couture pour la production de masques en milieu carcéral, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19.